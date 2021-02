Leichtathletik-Talent aus Neumünster : Schwierige Planung macht Meike Haiduk traurig

Die große LGN-Nachwuchshoffnung ist betrübt, hat aber Corona zum Trotz die Rückkehr zu Bestleistungen fest im Visier.

05. Februar 2021, 19:24 Uhr

Meike Haiduk ist noch jung und mischt dennoch schon im Konzert der Großen mit. Die talentierte Leichtathletin der LG Neumünster lernte im Vorjahr allerdings auch die Schattenseiten des Sports kennen, als die 16-Jährige eine Sprunggelenksverletzung zum Aussetzen zwang. Dennoch gab sie nicht auf und holte anschließend mit 1,66 m den Freiluft-Landestitel im Hochsprung der Altersklasse U 18.

Anfang 2020 belegte sie Platz 13 bei den deutschen U 20-Meisterschaften in Neubrandenburg. Die Mehrversuchsregel kostete dabei acht Plätze, denn auch die Sechste, Luisa Tremel (TSV 1909 Gersthofen), übersprang 1,72 m. Die persönliche Bestleistung Haiduks liegt bei 1,73 m. Mit dem Speer (32,08 m) holte Meike Haiduk Silber bei den Landestitelkämpfen.

Courier-Mitarbeiter Jörg Lühn hat sich mit der LGN-Athletin unterhalten. Unsere Redaktion setzt mit der Veröffentlichung dieses Gesprächs die Reihe von Interviews fort, die wir mit den für die Sportlerwahl nominierten Athleten geführt haben.

Corona lässt weder Wettkämpfe noch Training zu. Was macht das mit Ihnen?

Wir haben zwar das Glück, mit einigen Einschränkungen normal trainieren zu können. Aber es macht mich traurig und erschwert die Übungseinheiten, ohne eine genaue Wettkampfplanung trainieren zu müssen.

Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, waren Sie mit den Leistungen zufrieden?

Der Saisonstart ging mit der Qualifikation und den anderen Wettkämpfen gut los. Dadurch, dass ich verletzt war, konnte ich keine weiteren Leistungen erbringen. Durch gute Unterstützung habe ich aber meine Verletzung auskuriert. Zum Ende der Saison konnte ich seit längerem an einem Wettkampf teilnehmen, wo ich mit der Leistung zufrieden sein kann.

Können Sie während Corona die Zeit nutzen, um die Schule voranzubringen?

Dadurch, dass ich noch Schülerin bin und wie gewohnt am Vormittag der Distanzunterricht stattfindet, macht es für mich keinen großen Unterschied.

Wann ist der Abschluss geplant, und welche Berufsziele verfolgen Sie?

Wenn alles in der Schule gut läuft, ist das Abitur geplant. Für weitere Planungen bin ich noch offen.

Jörg Lühn

Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Im Bereich einer gut ausgestatteten Leichtathletikanlage in Neumünster. Das ist der kleine Traum einer Leichtathletin.

Wir befinden uns im zweiten Lockdown. Wie sehr haben Sie die Corona-Pandemie bisher verflucht?

Die Pandemie hat unsere Planungen total durcheinandergebracht. Wir wollten an meiner Technik arbeiten, um sie zu verbessern. Das ging dieses Jahr leider nicht, und ich weiß nicht, wo ich aktuell leistungsmäßig stehe. Das Training musste nicht nur durch die Pandemie, sondern auch auf meine Verletzung angepasst werden. Dieses Jahr kann es nur noch besser werden.

Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie für das Jahr 2021?

An erster Stelle steht die Gesundheit. Im Sport würde ich zunächst meine Bestleistungen wieder abrufen können und sie gerne noch verbessern. Dazu gehört auch die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, und am liebsten möchte ich dort vorn mitmischen.