Boxen : Schwergewichtler Frank Blümle aus Neumünster steigt in Köln in den Ring

Der Gegner des 34-Jährigen, Hussein Muhamed (29), hat eine herausragende K.O.-Quote.

Avatar_shz von shz.de

13. Juli 2020, 15:31 Uhr

Gut acht Monate nach seinem K.O.-Sieg in Elmshorn steigt der Neumünsteraner Profi-Boxer Frank Blümle (35) am Sonnabend, 18. Juli, in dem vom Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) über zehn Runden angesetzten Schwergewichtskampf gegen den Lokalmatadoren Hussein Muhamed (29) in den Ring.

Frank Blümle, der für den Germanen Boxstall Kiel (GBK) boxen wird, freut sich nach eigener Aussage auf diese erneute sportliche Herausforderung gegen einen hochkarätigen Gegner. Muhamed gab 2014 sein Debüt und stand bisher 39 Runden im Ring. Seine K.O.-Quote liegt derzeit bei über 85 Prozent.

Auf fast das doppelte an Erfahrung kann Blümle mit insgesamt 70 geboxten Runden verweisen. Der Boxsport schreibt viele Geschichten, und so verhindern die Corona-Bedingungen, dass mehr als 30 Zuschauer in Jupps Fight Team, dem Boxclub Köln, diesen Aufbaukampf erleben werden. „Wir gehen dennoch gut vorbereitet in diesen Kampf. Mit dem Germanen Boxstall Kiel (GBK) und dem Adrenalin Gym Kwan in Neumünster fanden wir beste Trainingsbedingungen vor“, zeigte sich der Meister-Trainer und Vater Ingolf Blümle mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden.

Frank Blümle selbst präsentiert sich selbstbewusst: „Ein spezielles Studium meines Gegners gibt es nicht. Wie mein Kontrahent zu boxen sein wird, das entscheide ich während des Kampfes“.