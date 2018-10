B206 komplett gesperrt : Schwerer Unfall bei Bad Segeberg

Der Fahrer wurde schwer verletzt. Mehrere Tonnen der Holzhackschnitzel-Ladung landete auf der Fahrbahn.

von Daniel Friederichs

08. Oktober 2018, 12:35 Uhr

Bad Segeberg | Ein schwerer Lkw-Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der B206 zwischen der Abfahrt A21 und Bad Segeberg in Höhe des Baumarktes. Aus ungeklärter Ursache verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle, fuhr über alle vier Fahrspuren in den Gegenverkehr und kippte linksseitig in der Böschung um. Mehrere Tonnen der Holzhackschnitzel-Ladung landeten auf der Fahrbahn.

Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg rettete den schwerst verletzten Lkw-Fahrer aus dem Fahrerhaus. Die B206 ist in beiden Richtungen voll gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?