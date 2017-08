Bordesholm : Schwere Kost für das Publikum

vergrößern 1 von 1 Foto: Funke 1 von 1

Bordesholm | Einschmeichelnde Musik, geselliges Treiben und die Bewunderung für außerordentliche Künstler: So hat sich das Schleswig-Holstein Musik Festival mittlerweile zu einem wahren Event entwickelt und gilt als Garant für Entspannung vom Alltag.

Dass es auch anders geht, der Zuhörer bei seinem Besuch aufs Äußerste gefordert werden kann, zeigte sich beim Auftritt des „Trios Zimmermann“ beim Konzert in der Bordesholmer Klosterkirche: Ein diffiziler Ravel, ein verstörender Schönberg und ein unerbittlicher Bach schauten vorbei und manifestierten ihre komplexen Kompositionen in Verkörperung der Musiker hin zu einer echten Hörer-Herausforderung.

Seinen „Bolero“ kennt fast jeder, doch war Maurice Ravel natürlich nicht nur auf dieses Über-Stück begrenzt. Seine „Sonate für Violine und Viloncello“ ist thematisch dicht am Zwölftonkomponisten Arnold Schönberg, freilich ohne dessen Atonalität und Dissonanz zu erreichen. Und doch wühlte es einen auf, wenn die hier noch als Duo agierenden Streicher Frank Zimmermann an der Violine und Christian Poltera am Violoncello mit hochgeklapptem Visier mächtig aufbrausten, um danach schnell wieder in tonale Ruhe oder gar Lethargie zu verfallen. So wusste der Zuhörer nicht, woran er eigentlich war und labte sich stattdessen an den manchmal doch Bolero-mäßigen, lieblichen Melodiefolgen.

Dass Schönberg mit dem „Streichtrio op. 45“ seine Krankenhauserfahrungen nach einem Herzinfarkt thematisiert hat, hätte man vielleicht auch ohne die einführenden Worte von Frank Zimmermannn herausgehört. Schnelle, schrille Saitenschnitte, markante Pausen und eine fast angsteinflößende Grundstimmung ließen die Zuhörer die Pause ob der dargestellten Dramatik herbeisehnen.

Die 500 Besucher taten gut daran, Kraft zu sammeln, denn die sich anschließenden „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach stellten in ihrer Komplexität und Länge auch das geneigteste und erfahrenste Hörerohr vor die Grenzen seiner Belastbarkeit. Als Prestigeobjekt des längst um den Bratschisten Antoine Tamestit erweiterten Trios genossen die Musiker die spielerischen Herausforderungen dieses barocken Brockens, legten das Werk in seiner ganzen Breite dar. Doch blieben bei einer Netto-Spielzeit von unglaublichen 70 Minuten nur die Besten am Ball, war dann schließlich so manches Knarzen auf den harten Kirchenbänken und auch manch vorzeitiger Abgang zu vermelden. Viel Applaus für die Leistung des „Trio Zimmermann“ gab es selbstverständlich, und welcher Konzertbesucher möchte sich schließlich nicht auch mal fordern lassen?