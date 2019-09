Tage der Industriekultur am Wasser : Schwale war eine wichtige Ressource für Neumünsters Industrie

Urte Grode erläuterte bei einem Rundgang entlang der Schwale historische Gebäude.

Avatar_shz von Klaus Merz

29. September 2019, 14:37 Uhr

Zwei Führungen gab es am Wochenende anlässlich der „Tage der Industriekultur am Wasser” in Neumünster. Die Rundgänge gehörten zu einer Aktion der Metropolregion Hamburg, an der die Schwalestadt zum dritten Mal teilnahm.

Obwohl Neumünster keinen Hafen oder Schiffe hat, ist die einstige Textilhochburg doch eng mit dem Wasserlauf Schwale verbunden. Das konnte Stadtführerin Urte Grode bei dem ersten Rundgang überzeugend nachweisen. Sie erklärte an Schauprojekten im Museum Tuch+Technik die Wasserläufe der Stadt und ihre Bedeutung in der Frühzeit sowie in der Zeit der Industrialisierung.

Kleinflecken und Heilquelle

Anschließend ging es auf Tour. Der Kleinflecken in seiner heutigen Lage sei lediglich eine Ausbuchtung der Schwale und die Klosterinsel, früher von Wasser umgeben, entstand durch einen Abstich von der Schwale, so Grode.

Oliver Dörflinger, der Kämmerer der Stadt, nahm auch an der Führung teil und wurde hellhörig, als die Stadtführerin erzählte, dass um 1711 eine „Heilquelle“ entdeckt wurde und ein Kurbetrieb begann. Doch dieser wurde nach kurze Zeit eingestellt.

Kanal zur Elbe

Interessant auch die Planungen, Neumünster mit einem Kanal an die Elbe anzuschließen. Um 1900 entstand ein Projekt, die Stör bis Kellinghusen schiffbar mit einem Kanal und fünf Schleusen bis Neumünster zu erweitern. Doch die Zukunft der Stadt lag an der Straße und der Schiene. Obwohl nicht mehr zu sehen, standen am Wasserlauf die wichtigsten Unternehmen der Textilindustrie, wie etwa die Firma Sager am Teich, wo heute die Holsten-Galerie steht. Die Gebäude der Firma Renck – erster Dampfmaschinenbesitzer der Stadt – lagen auf der Klosterinsel. Dort, wo jetzt das Parkhotel steht, produzierte die Firma Rohwedder, deren Villa noch im Park dahinter steht (heute Psychiatrische Tagesklinik).

Auf dem Gelände der heutigen Theodor-Litt-Schule an der Parkstraße war die Firma Meßtorff ansässig. Am heutigen Meßtorffweg steht noch das 1888 in Betrieb genommene erste Krankenhaus der Stadt (heute das Gesundheitsamt). „Durch die expandierende Industrie gab es auch zunehmend Kranke, Krankheiten und Unfälle, sodass sich ein eigenes Krankenhaus lohnte“, erklärte Urte Grode.