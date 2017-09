Einschulung : Schultüte: Einhörner sind im Trend

vergrößern 1 von 1 Foto: Kierstein 1 von 1

Neumünster | Für viele Kinder beginnt heute oder morgen mit der Einschulung der Ernst des Lebens. Zum ersten Schultag gehört natürlich auch die Schultüte, die als Begleiter der Abc-Schützen nicht fehlen darf. Der Courier hat sich umgehört, was bei Kindern und Eltern im Trend liegt.

„Die Schultüten sind dieses Jahr sehr liebevoll gemacht“, sagt Stefanie Düffert-Mühlstädt. Die Inhaberin des Spielwarengeschäftes Kleiner Floh am Großflecken bemerkt beim Inhalt der Tüten einen Wandel: „Besonders das Einhorn ist bei den Mädchen der Renner.“

Diesen Trend hat auch Peter Schwich von Hobby & Co erkannt. Das Fabelwesen schmückt allerdings nicht nur den Inhalt der Tüte, sonder wird immer öfter sogar an prominenter Stelle auf der Hülle präsentiert. „Es gibt Radiergummis, Stifte und Hefte mit Einhörnern“, sagt Schwich. Für die Jungs ist das Wesen jedoch weniger interessant. Hier sind vor allem Superhelden und Serienfiguren gefragt.

Außerdem stellen die Fachleute einen Trend zu weniger Naschkram fest. Man befüllt die Tüte vielmehr mit Schulsachen und ein paar Spielsachen. „Das gute alte Quartett wird auch immer noch viel gekauft“, sagt Schwich. Das werden dann vor allem die Jungs finden. Mädchen können sich immer öfter über Haarschmuck freuen, den sie auch direkt am ersten Schultag tragen können.

Stefanie Düffert-Mühlstädt hat in diesem Jahr personalisierte Brotdosen und Wecker als den großen Trend erkannt. „Vor allem die Wecker gehen gut weg“, sagt sie. Diese wecken das Kind, indem sie es direkt mit ihrem Namen ansprechen.

In den Geschäften können die Eltern zudem vieles kaufen, um die Schultüte für ihre Schützlinge möglichst individuell zu gestalten. Offenbar wird heute deutlich mehr gebastelt als noch vor einigen Jahren. „Auch heute Vormittag haben viele Eltern dafür noch in Ruhe Papier, Schleifen und Schnüre gekauft“, sagt Angela Kollers von Hobby & Co.

von Michael Kierstein

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:30 Uhr