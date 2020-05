Betroffene können sich jetzt anmelden : Schulmittelfonds Neumünster verteilt Ranzen zum Schulstart

Familien mit geringem Budget erhalten nach einem Gespräch die entsprechende Unterstützung für ihre Kinder.

Avatar_shz von hc

05. Mai 2020, 13:52 Uhr

Auch dieses Jahr startet für viele Kinder die Grundschule – oder es steht der erste Tag an der weiterführenden Schule an. Damit Schulanfänger und zukünftige Fünftklässler einen guten Einstieg haben, gibt es den Schulmittelfonds: Familien mit geringem Einkommen haben ab sofort die Möglichkeit, aus diesem die Erstausstattung beim Familienbüro der Diakonie, Am Alten Kirchhof 2, für die künftigen Erstklässler zu beantragen.

Ranzen, Sportbeutel und Sportkleidung übersteigen schnell das Budget vieler Eltern, so dass die Stadt schon 2008 einen Schulmittelfonds ins Leben gerufen hat, der Familien mit geringem Budget bei der Anschaffung der Erstausstattung unterstützt.

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Bescheinigung der Kindertagesstätte über den Bedarf. Wenn diese durch die derzeitigen Schließungen nicht erstellt werden kann, so ist ein Einkommensnachweis hilfreich. „Andernfalls kann dies auch direkt in der Sprechstunde geklärt werden“, verspricht Susanne Harder, verantwortliche Fachbereichsleitung Familie & Beruf. Mit einer geringen Zuzahlung können Familien im Familienbüro einen neuen Schulranzen in unterschiedlichen Designs und einen Karstadt-Gutschein für Hallenturnschuhe bekommen.

Kinder, die in den weiterführenden Schulen anfangen, können Schulrucksäcke erhalten.