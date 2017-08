Einfeld : Schulbau ist dem Zeitplan voraus

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Als Zimmerer André Brockhaus auf dem Gerüst seinen Richtspruch sagte, rieben sich viele Gäste verwundert die Augen. Der Neubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld ist dem Zeitplan um Einiges voraus.

Nach dem Grundschultrakt im vergangenen Jahr wird jetzt das Gebäude der Gemeinschaftsschule hochgezogen. „Und die Handwerker waren so flott, dass zum lange geplanten Richtfest-Termin viele Arbeiten schon weiter fortgeschritten sind“, sagte Berthold Heitker von der Hochbauabteilung der Stadt. So haben die Dachdecker bereits die Rinnenhalter und Abschlussbleche an Ortgang und Traufe befestigt. Schalung und Dachbahn aus faserverstärktem Kunststoff sind auf dem Dach eingebaut. Es fehlt analog zum Grundschultrakt nebenan nur noch die Eindeckung mit Aluminium-Stehfalzplatten.

Selbst die Maler sind schon seit vier Wochen am Werk. Der Fortschritt beim Innenausbau zeigt sich auch daran, dass die Türzargen schon eingebaut, die Putzarbeiten und auch die Rohinstallationen für Lüftung, Heizung und Sanitär fast fertig sind. „Die Arbeiten sind dem Zeitplan voraus, aber die Kosten immer noch im Plan“, sagte Heitker. 9,14 Millionen Euro lässt die Stadt sich den Neubau kosten, sagte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in seiner Begrüßung.

Die Kosten für den Abbruch und die Containerklassen bezifferte Tauras auf 455 000 Euro. 2,75 Millionen Euro kostete der Neubau des Grundschulteils, 5,85 Millionen Euro sind für den Gemeinschaftsschulteil veranschlagt. „Eine gute Investition“, sagte Tauras. Die Entscheidung von 2012 für einen Neubau statt einer unwirtschaftlichen Sanierung sei richtig gewesen.

Die Stadt profitiert jetzt davon, dass die Arbeiten für den Gemeinschaftsschulteil schon mit dem ersten Bauabschnitt beauftragt wurden, und blieb damit von den seither kräftig gestiegenen Baukosten unbehelligt. „Wir sind beim Baukostenindex von 3 Prozent Steigerung im Jahr ausgegangen. Das reicht heute aber nicht mehr“, sagte Berthold Heitker.

Wenn der neue Schultrakt im späten Frühjahr 2018 fertig ist, können die 380 Gemeinschaftsschüler aus den Containern in ihre 16 Klassenräume umziehen. Das Gebäude wird auch Gruppenräume, eine Schülerbücherei und einen offenen Ganztagsbereich haben. Ebenfalls noch in den Neubau integriert werden das Lehrerzimmer mit einem Arbeitsbereich und einer Bibliothek. „Und es wird Räume für die Sozialarbeit und weitere Verwaltungsräume geben“, erläuterte OB Tauras.

von Rolf Ziehm

erstellt am 18.Aug.2017 | 08:30 Uhr