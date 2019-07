Tschernobyl-Kinder in Neumünster : Schuhe für den harten ukrainischen Winter

Die Gaben für die an Krebs erkrankten Kinder wurden aus Spenden finanziert.

17. Juli 2019, 18:48 Uhr

Mit strahlenden Gesichtern nahmen die 21 Kinder aus der Ukraine gestern ihre neuen Winterschuhe in der Fröbelschule entgegen und probierten sie auch gleich an. „Die sind echt gut“, sagte Olga Vovchenko (12), nachdem sie ein wenig die Aula auf und ab gelaufen war.

Marmelade kochen für Kinder in Not

Horst Schrinner und sein Lebensgefährte Hans Kelch- Schrinner sammelten durch Spenden das Geld zusammen, um die Schuhe kaufen zu können. „Mein Lebensgefährte und ich kochen jedes Jahr zusammen mit einigen Frauen Marmelade und verkaufen sie. Die Einnahmen spenden wir an Kinder in Not“, erklärte Schrinner. In diesem Jahr ging das Geld an die krebskranken Tschernobyl-Kinder, die für einen Monat in Neumünster zur Reha sind. „Es ist toll, dass wir die Kinder so glücklich machen konnten“, so Schrinner. Denn das waren sie sichtlich.

„Diese Spende ist sehr wichtig für die Kinder. Denn teilweise haben sie überhaupt keine Winterschuhe, weil sich die Eltern das nicht leisten können“, erzählte Eberhardine Seelig, die den Reha-Aufenthalt organisiert. Doch ohne Schuhe könnten die Kinder nicht zur Schule gehen. Im Winter liege der Schnee in der Ukraine so hoch, dass die Schuhe schon mindestens über die Knöchel gehen müssten, sagt Seelig. Zusätzlich zu den Schuhen, überreichte Horst Schrinner noch Bildbände von Neumünster als Andenken.

Die Firma Stüben Fuß und Schuh hatte die Winterschuhe für einen Sonderpreis zur Verfügung gestellt.