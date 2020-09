Schwere Verletzung am Hals : Schüsse auf Katze in Neumünster – Polizei sucht nach Zeugen

Der Freigänger musste operiert werden. Seine Besitzerin erstattete Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2020, 08:48 Uhr

Neumünster | Am Sonntag, 30. August, hatte eine 35-Jährige aus Neumünster eine Wunde am Hals ihres neunjährigen Katers festgestellt. Am Tag darauf zeigte sie die Verletzung einem Tierarzt, der feststellte, dass vermutlich mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen wurde.

Zwar war die Verletzung nicht lebensbedrohlich, aber der Kater musste operiert werden. Es entstanden 200 Euro Behandlungskosten. Die 35-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige.

Der Kater sei Freigänger und täglich draußen im Bereich vom Elsterweg in Gadeland unterwegs. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach eventuellen Zeugen. Bei der Tat handelt es sich um eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Sie wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Telefonnummer 04321 / 9451111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?