Vicelinkirche Neumünster : Schülerorchester beweist sein Können

Zweieinhalb Tage haben Schüler der Gemeinschaftsschule Brachenfeld, der Klaus-Groth-Schule und der Eutiner Gymnasien intensiv geprobt. In einer Kooperation haben die Schulen ein 70-köpfiges Schülerorchester ins Leben gerufen.

von shz.de

25. Januar 2019, 17:52 Uhr

Am Donnerstag überzeugten sie 200 Zuschauer in der Vicelinkirche von ihrem Können.

Das Programm erarbeiteten die Nachwuchsmusiker in einer Jugendherberge in Plön. Es war eine Mischung aus klassischen Titeln von Jean-Joseph Mouret, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart und moderner Rock- und Filmmusik.

„Es ist ein tolles Gefühl, einmal ein Orchester dieser Größe zu dirigieren”, sagte Musiklehrer Christian Schröder. Für ihn war es das Abschiedskonzert. Er wird die Gemeinschaftsschule Brachenfeld verlassen. Kollegen und Schüler äußerten ihr Bedauern, freuten sich aber gleichzeitig, dass das Projekt von Maike Drenckmann, Lehrerin aus Eutin, fortgeführt wird.

Nicht nur die Größe des Schülerorchesters glich der eines professionellen Sinfonie-Orchesters. Auch klanglich konnten die Schüler durchaus mithalten. Besonders mitreißend waren die modernen Stücke. Bei der „Fiesta Tropicale“ wippten viele Zuschauer im Takt.

Einige Abiturienten traten als Solisten auf. Das Stück konnten sie sich selbst aussuchen. Janice Grooß spielte ein Saxofon-Solo. „Sie kam mit einem Stück zurück, von dem ich dachte: ,Nö, das ist zu schwer’”, gab Christian Schröder zu. Das Orchester und die Saxofonistin meisterten „Brazeleira“ von Darius Milhaud, auch wenn sie an einigen Stellen etwas mogelten.

Der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Thore Schwilp, freute sich darüber, dass die drei Schulen auch in Zukunft miteinander kooperieren werden. „Zusammenarbeit ist in Zeiten, in denen jeder sein eigenes Süppchen kocht, besonders wichtig“, sagte er.