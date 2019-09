250. Geburtstag von Alexander von Humboldt : Schüler zeigen eine Hommage an einen großen Denker

Das Einfelder Humboldt-Gymnasium feiert mit einem aktionsreichen Projekttag seinen Namensgeber.

13. September 2019, 15:06 Uhr

Die Forschergruppe um Alexander von Humboldt hat es in den Amazonas-Dschungel verschlagen. Die Opfergaben des indigenen Volkes sind verschwunden. In einer Höhle entdeckt das Team einen Jaguar, der das Fleisch gefressen hat. Doch sollen die Forscher das den gläubigen Menschen erzählen? Der „Urwald-Parcours“ über „wacklige Brücken“ und „Schluchten“ in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule war am Freitag nur eines von rund 30 Projekten beim großen Geburtstagsfest für den Namensgeber, der heute seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Rund 15 Kollegen um Chef-Organisatorin Jana Mücke und fast alle 1000 Schüler des Gymnasiums hatten viel vorbereitet und ein beeindruckendes Programm rund um den Forscher und Vordenker auf die Beine gestellt. Ob Film-Vorführungen, Humboldt-Bilder, der Courier-Stand oder Stationen wie „Recyclebar oder nicht?“: Es gab einiges zu entdecken.

Im Raum 113 lud die 9a zum „Humboldt-Kahoot“, einem interaktiven Quiz per Handy mit 14 Fragen, zum Beispiel: Wie viel Gramm Erdöl werden für die Herstellung einer 20 Gramm schweren Plastiktüte benötigt? „Das war die schwierigste Frage, die hat kaum einer richtig“, sagte Mareinje, die mit Rebekka, Sophie, Amelie, Merle, Havin und Johanna das Quiz entwickelt hatte.

Auch Ex-Schulleiterin Doris Weege schaute vorbei. „Ich finde vor allem die Humboldt-Kalender für 2020 toll. Das Kunst-Projekt war der Initialschlüssel für diesen Projekttag“, sagte sie. Neben den Kalendern wurden auch selbstgemachte „Humboldt-Beutel“ verkauft.

Während drinnen gebastelt, gequizzt und gehandelt wurde, waren draußen die Sprayer unterwegs. Schulfassaden und Schulhof wurden mit Humboldt-Zitaten, Weltkarten oder Pinguinen verziert. „Es ist Wahnsinn, was hier los ist“, freute sich Schulleiter Philipp Kraft über das große Engagement.