Schulen in Neumünster : Schüler schärfen ihre Sinne für die Umwelt

Zwei Einrichtungen in Neumünster werden als „Zukunftsschule“ ausgezeichnet.

von Hannes Harding

05. Juni 2019, 17:31 Uhr

Sie bauen Obst und Gemüse im eigenen Schulgarten an, verarbeiten saisonale und regionale Produkte in der eigenen Mensa zu gesunden Mittagsmenüs und lernen dabei viel über Konsumverhalten, Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Ressourcen. Ess-Kultur heißt das Projekt der Freiherr-vom-Stein-Schüler, das gestern mit dem Prädikat „Zukunftsschule“ ausgezeichnet wurde.

Die Initiative Zukunftsschule des Bildungsministeriums und des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) würdigt mit der Auszeichnung Schulen, die den Slogan „Heute etwas für morgen bewegen“ in ihrer Arbeit verankern und umsetzen. Wie die Stein-Schule wurden 18 weitere Schulen aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Plön zertifiziert. Aus Neumünster war noch die Theodor-Litt-Schule unter den Preisträgern. Maßgeblich unterstützt wird das Projekt durch die Sparkassen im Land, die insgesamt 20 000 Euro ausschütten.

Der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber lobte das Engagement der Schüler und stellte dieses in den Zusammenhang mit der Europawahl. „Das Bewahren natürlicher Lebensgrundlagen stand bei der Wahl hoch im Kurs“, sagte er. Daran sollten die jungen Menschen weiter arbeiten. Ähnlich äußerte sich der kommissarische Leiter der Stein-Schule, Olaf Hubert. „Seid stolz auf euch und eure Schulen, die Zukunft bauen“, sagte er in Richtung der Jugendlichen, die bei der Veranstaltung in seiner Schule ihre Projekte präsentierten. Der Schulrat des Kreises Plön, Stefan Beeg, lobte die Initiative von Ministerium und IQSH als „hochaktuell“, weil es Bereitschaft, Engagement und Lust aufs Entdecken bei den Schülern wecke und sie anrege, nachhaltig und zukunftsorientiert zu arbeiten.

Wie gut das an der Stein-Schule bereits klappt, erläuterte Tim (12) den Besuchern am Infostand der Schule. Unterdessen freuten sich Phebe (11), Fenja (13), Chiara (12) und Julia (12) hinter dem Mensatresen darüber, wie sich die Gäste die selbst zubereiteten Leckereien schmecken ließen. In Zukunft soll das Projekt in einen inklusiven Integrationsbetrieb nach dem Teilhabegesetz erweitert werden.

An der Theodor-Litt-Schule haben Schüler und Lehrkräfte einen langgehegten Wunsch umgesetzt und eine brachliegende Fläche für die Entstehung eines Heilpflanzengartens genutzt. Die Gartenanlage besteht aus elf Beeten, in denen die Pflanzen nach Krankheitsgebieten angeordnet sind. Das Saatgut wurde von der Universität Kiel zur Verfügung gestellt. Ergänzt wird der Garten durch fest installierte Tische und Bänke. Im „grünen Klassenzimmer“ lernen die Schüler der Ausbildungsberufe Pharmazeutisch-Technischer Assistent und Drogist die Wachstumsperioden und Bedürfnisse von Heilpflanzen kennen. Die Pflanze als nachwachsendes Ausgangsmaterial für Produkte im Gesundheits- und Lebensmittelbereich wird so verständlich und die Auswirkungen menschlichen Planens und Handelns in der Natur erlebbar.

Ebenfalls zertifiziert als Zukunftsschule wurde die Grundschule Trappenkamp. Sie bietet im Zusammenarbeit mit dem Erlebniswald Trappenkamp waldbezogene handlungsorientierte Themen im Unterricht an. Dabei lernen die Schüler nicht nur die heimischen Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt kennen, sondern der Wald wird auch als sensibles und schützenswertes Ökosystem betrachtet. Jede Klasse besucht mindestens zweimal im Schuljahr den Erlebniswald. Es wird eine Verbindung von Vormittags- und Nachmittagsangeboten angestrebt. Die Waldpädagogen nehmen außerdem an Fachkonferenzen teil.





>Weitere Zukunftsschulen sind die Grundschule Lütjenburg, die DGS Probsteierhagen, die Ostseeschule Blekendorf, die Breitenauschule Plön, die Grundschule Laboe, die Grundschule Schellhorn-Trent, die Schule am Schiffsthal in Plön, die Gorch-Fock-Schule in Schenefeld, die Schülerschule Waldenau, das Johann-Rist-Gymnasium in Wedel, die Rosenstadtschule Uetersen, die christliche Schule Elmshorn, die Gemeinschaftsschule Ochsenmoorpark und die Grundschule Gottfried-Keller-Straße in Norderstedt, die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe und die Grundschule Alveslohe.