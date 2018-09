Neumünster : „Schüler helfen Leben“ leistet wertvolle Arbeit

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm besucht die Einrichtung an der Kaiserstraße.

von Rolf Ziehm

04. September 2018, 14:26 Uhr

„‚Schüler helfen Leben‘ leistet wertvolle Freiwilligenarbeit, um jungen Menschen in Krisengebieten zu helfen“, sagte Gabriele Hiller-Ohm. Die auch für Neumünster zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete (Foto von rechts) besuchte gestern mit SPD-Ratsherr Bernd Delfs an der Kaiserstraße die Bundeszentrale der Jugendorganisation. Irmel Bünemann und Frederike Hörcher informierten dort über ihre Arbeit. „Das Engagement der Jugendlichen aus ganz Deutschland hat hier in Neumünster seinen Ursprung“, so Hiller-Ohm.