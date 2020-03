„Wir machen Neumünster sauber“ : Schüler der Wilhelm-Tanck-Schule entwickeln Müll-Tag

Die Gemeinschaftsschule sammelt am 20. März den Abfall rund um das Schulgelände, auch um ein neues Zertifikat zu erhalten.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

06. März 2020, 16:07 Uhr

Wenn Schüler selbst etwas auf die Beine stellen, arbeiten sie engagierter und konsequenter. Davon sind nicht nur Nicole Ladewig und Anika Schnoor überzeugt. Die beiden Lehrerinnen begleiten an der Wilhelm-Tanck-Schule (WTS) das landesweite Projekt „Lernen durch Engagement“ (LdE), das seinen Namen zum Ziel hat. Die Gemeinschaftsschule gehört ganz frisch zu den Teilnehmern und startet mit der Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ in das Projekt, das unter anderem vom Bildungsministerium in Kiel unterstützt wird.

„Die WTS hat mit großer Freude von der Courier-Aktion erfahren, die sehr gut zu unseren eigenen Planungen eines Müllprojekts passt, mit dem wir zeitnah das LdE-Zertifikat erlangen möchten“, sagt Nicole Ladewig. Auch Schulleiter Sören Viohl ist begeistert: „Das passt wirklich gut zusammen.“

Schon im kommenden Schuljahr soll „Fit for Future durch LdE“ – so der offizielle Titel – zum Wahlpflicht-Kurs werden. „Dann geht es nicht nur um Mülltrennsysteme in den Klassen oder Abfallvermeidung, die Palette der Themen ist breit und deckt viele Bereiche ab“, erläutert Anika Schnoor. Derzeit sind die 6a und die 8a LdE-Klassen.

Am 20. März allerdings wollen alle rund 380 Schüler und etwa 40 Lehrer auf „Abfalljagd“ gehen. „Wir werden vor allem rund ums Schulgelände sammeln“, kündigt Schulleiter Sören Viohl an. Die gefüllten Säcke sollen dann zum Container auf dem Kleinflecken gebracht werden – damit fließt ihr Gewicht in das Ergebnis für den Stadtteil Stadtmitte mit ein. Denn: Auch in diesem Jahr wiegt das Abfallwirtschaftszentrum der Stadtwerke in Wittorferfeld wieder den Müll, der bei „Wir machen Neumünster sauber“ zusammenkommt.