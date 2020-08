Polizei sucht Zeugen : Schon wieder ein Reh in Neumünster totgebissen

Bereits vor zwei Wochen gab es einen ähnlichen Fall. Gibt es einen Zusammenhang?

07. August 2020, 13:23 Uhr

Neumünster | Am Donnerstag wurde in Neumünster erneut ein Reh von einem Hund totgebissen. Wie die Polizei mitteilt, teilte eine Joggerin den Beamten um 20.47 Uhr mit, dass auf einem von der Carlstraße abgehender Sandweg, der entlang der Bahnschienen verläuft, ein Stück Rehwild liegen sollte. Der herbeigerufene Jäger fand das verendete Tier und bestätigte, dass dem Reh die Kehle durchgebissen worden war. Die Polizei prüft nun, ob ein Tatzusammenhang mit dem Vorfall von vor zwei Wochen in der Böcklersiedlung besteht.

Damals hatte ein Hund an die Königsberger Straße ein Reh totgebissen.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem jüngsten Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04321/9451111 zu melden.

