Museum Tuch + Technik : Schnurrende Räder und drehende Spindeln

vergrößern 1 von 3 Foto: Bury 1 von 3

Neumünster | Wie man aus Tierhaaren ausgefallene, tragbare und faire Mode machen kann, zeigten am Sonntag 30 Teilnehmer bei ihrem Treffen der norddeutschen Spinner im Museum Tuch + Technik.

„Wir zeigen hier, wie Wolle vom Schaft, Alpaka, Angorakaninchen oder auch vom Hund verarbeitet werden kann“, erklärte Ulrike Bielfeldt vom Neumünsteraner Spinnkreis Tungendorf. „Es ist das erste Mal, das in Neumünster so ein großes Treffen stattfindet. Wir wollen uns untereinander austauschen, aber den Besuchern auch zeigen, wie unterschiedlich die Wolle und die daraus entstehenden Produkte sind“, sagte sie weiter.

Bei schnurrenden Rädern, drehenden Spindeln und sanft klappernden Pedalen verbreiteten die Handwerker eine angenehme Atmosphäre. „Spinnen ist meditativ. Man lässt alles, was einem durch den Kopf geht, in das Rad hinein laufen“, erklärte Sandra Kocks-Opitz, die dem einzigen Hamburger Spinnkreis Volksdorf angehört und zum Treffen in die Tuchmacherstadt gekommen war.

Einer der beiden männlichen Spinner war Nils Voll (22) aus Neumünster. Er saß an der Kadiermaschine und zog Schafswolle durch die beiden aufeinander reibenden Bürsten. Die so vorbereitete Wolle gab er seiner Freundin Ann-Christin Wenkel (21) weiter, die daraus einen Faden gesponnen hat. „Gemeinsam weben wir dann etwas daraus“, erklärte Nils Voll. „Für einen 500 Meter langen Faden spinne ich etwa drei Stunden und verbrauche 100 Gramm Wolle“, veranschaulichte Cornelia Boos aus der Nähe von Plön den Aufwand.

Die Arbeit von der Schurwolle zum fertigen Kleidungsstück oder Teppich ist zwar umständlicher als der Gang ins Kaufhaus, das Resultat ist aber fair, nachhaltig und schick. Einige ihrer schönsten Stücke präsentierten die Spinner am Nachmittag bei einer Modenschau. Leider kamen am Sonntag nur 23 Besucher ins Museum.



von Alexandra Bury

erstellt am 29.Aug.2017 | 10:00 Uhr