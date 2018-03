Neumünster : Schnell und unkompliziert in die Zeitarbeit

Neun Unternehmen suchten bei einer Messe im BiZ potenzielle Beschäftigte.

von Gunda Meyer

28. März 2018, 12:00 Uhr

Neumünster | Keine zehn Minuten war Olaf Hütter gestern auf der Zeitarbeitsmesse im Berufsinformationszentrum (BiZ) – und schon wurde er noch am selben Tag zu einem vertiefenden Gespräch in die Firma Ranstad eingeladen. „So schnell geht es häufig bei der Messe“, sagte Yvonne Stichnau, Teamleiterin des Arbeitgeberservice in Neumünster.

Die Erfahrung aus über zehn Jahren Messe zeigt: Zwischen zehn und 25 Prozent der Kunden werden anschließend vermittelt. „Wir laden die Kunden ein, für die eine Zeitarbeit in Frage kommt“, erklärte Yvonne Stichnau. In diesem Jahr waren es 340 Menschen, von denen zwar im Schnitt 30 Prozent nicht kommen, dafür aber andere Interessierte.

In Zeitarbeit war Olaf Hütter zuvor noch nie beschäftigt, „ich habe im Straßenbau gelernt und auch lange im Gartenbau gearbeitet. Aber in diesem Berufsfeld ist nichts für mich frei gewesen“, erklärte der 51-Jährige seine Motivation, sich eine Zeitarbeit im Bereich Lagerlogistik zu suchen. „In den letzten Jahren habe ich viele Minijobs gemacht, Bewerbungen liefen eher frustrierend. Umso erstaunter bin ich, wie schnell das hier heute ging“, freute sich der Neumünsteraner.

„Viele Menschen bringen gute Erfahrungen mit – die für uns wertvoll sind“, erklärte Jens Neubauer von Ranstad. Für ihn sei die Motivation der Bewerber das A und O.

„Es ist für viele eine gutes Sprungbrett, um langfristig wieder in ein festes Beschäftigungsverhältnis zu kommen“, so Yvonne Stichnau.

Gesucht werde vor allem in den Branchen Metall- und Elektro-Gewerbe, Lageristen, Kommissionierer oder auch Pflege- und Bürokräfte. „In Neumünster sind es rund zwölf Unternehmen, die einen unverändert hohen Bedarf an Zeitarbeit haben“, so die Teamleiterin des Arbeitgeberservice weiter. „Der Anteil der offenen Stellen aus dem Bereich der Zeitarbeit beträgt in der Stadt rund elf Prozent“, ergänzte Andrea Julke, Sprecherin der Agentur für Arbeit Neumünster. Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten liegt dieser Anteil bei 1,9 Prozent.

Die Firmen müssten flexibel sein. Meistens handele es sich um kurzzeitige Bedarfe, die wegen hoher Auftragslage entstehen, oder wegen Krankheitsvertretungen.

Dass sich die Gesetzeslage ab September dahingehend ändern wird, dass eine Firma einen Zeitarbeiter nicht länger als 18 Monate beschäftigen darf (bislang sind es 24 Monate), sieht Yvonne Stichnau nicht als langfristigen Nachteil für die Arbeitnehmer. „Oft werden die Zeitarbeiter in eine feste Beschäftigung überführt.“ Für ihre Kunden sei es eine Chance, weitere Berufserfahrung zu sammeln.