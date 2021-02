Unwetterwarnung : Schneewalze rollt auf Neumünster zu

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor 20 bis 40 Zentimetern Neuschnee. Die Warnung gilt ab Montag, 21 Uhr.

Neumünster | Schon am Montagabend könnte es auf den Straßen in und um Neumünster zu extremen Behinderungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Wetterwarnung veröffentlicht, die Neumünster am Rand eines Unwettergebietes zeigt, das sich von Fehmarn aus in Richtu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.