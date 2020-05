Hermann Freitag legte den Grundstein : Schmidt & Hoffmann: Wurzeln in Neumünster seit 100 Jahren

Zum Jubiläum gibt es eine Spende für den Tierpark. Außerdem übernimmt das Unternehmen die Patenschaft für Eisbär Titus.

von Rolf Ziehm

26. Mai 2020, 16:16 Uhr

Das Autohaus Schmidt & Hoffmann mit den Marken des VW-Konzerns (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) kann in Neumünster ein rundes Jubiläum feiern: Vor 100 Jahren am 4. Juni 1920 eröffnete Hermann Freitag ein Geschäft für den Verkauf und die Reparatur von Fahrrädern und Zubehör.

Sogar eigene Motorradmarke

In der ursprünglichen Werkstatt in der Peterstraße/Ecke Holstenstraße in Neumünster wurden 1924 zusätzlich Nähmaschinen und Motorräder in das Angebot aufgenommen. Unter anderem baute Hermann Freitag Motorräder, die er unter seiner eigenen Marke HFN (Hermann Freitag Neumünster) vertrieb. Sieben Jahre nach Unternehmensgründung nahm Hermann Freitag Autos in sein Portfolio auf.

Volkswagen-Vertretung seit 1947

Ein Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass am 1. November 1947 die Vertretung von Volkswagen durch Schmidt & Hoffmann an das Autohaus Freitag vergeben wurde. Als Großhändler für Volkswagen in Schleswig-Holstein war Schmidt & Hoffmann zu diesem Zeitpunkt mit dem Aufbau der VW-Organisation im Bundesland verantwortlich und verhalf Hermann Freitag zu einer positiven Geschäftsentwicklung. Diese trug dazu bei, dass 1953 das heutige Firmengelände in der Altonaer Straße bezogen wurde. Im Jahr 1958 starb Firmengründer Hermann Freitag, worauf seine Enkel Walter und Hans-Werner den Betrieb weiterführten.

Seit 1972 in Neumünster

Der Grundstein von Schmidt & Hoffmann wurde 1934 in Kiel gelegt. 1972 expandierte das Unternehmen nach Neumünster. Hier wurde der Betrieb Autohaus Nordmark übernommen und als Filiale des Autohauses Nordmark als erster Standort der Gruppe in Neumünster eröffnet.

1990 umfasste die Schmidt & Hoffmann-Gruppe bereits sieben Betriebe. Im Zuge der weiteren Expansion wurden in dem Jahr zwei weitere Autohäuser in Neumünster übernommen. Eines davon war das Autohaus Freitag. Obwohl es also schon lange zur Gruppe gehört, trägt es den Namen Schmidt & Hoffmann Neumünster GmbH & Co. KG erst seit 2006.

Die Häuserleitung in Neumünster hat seit 2019 Hendrick Speck. Im Jahr zuvor wurde am Standort Altonaer Straße 111 erweitert und ein modernes Skoda-Ausstellungsgebäude eröffnet. Neuerung im Jubiläumsjahr: Nachdem man schon seit April auch Servicepartner für Seat ist, startet ab 1. Juni auch der Verkauf von Fahrzeugen der spanischen VW-Tochter.

Spende für dem Tierpark

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Tierpark-Leiterin Verena Kaspari. Die Falschmeldung um angebliche Notschlachtungspläne hätten sich gelegt. Der Tierpark an der Geerdtsstraße erfährt nach der Wiederöffnung einen guten Besucherzuspruch.

Ziehm

Patenschaft für Eisbär Vitus

Und auch das Spendenaufkommen ist riesig. Am Dienstag durfte Kaspari einen weiteren Scheck über 2000 Euro für Futter vom Autohaus Schmidt & Hoffmann entgegennehmen, das auch die Tierpatenschaft für Eisbär Vitus übernimmt. Wert pro Jahr: noch einmal 1000 Euro.

„Wir wollten bewusst etwas für Neumünster machen“, sagt Dirk Fojut, Geschäftsführer von Schmidt & Hoffmann in Kiel. Er übergab mit Neumünsters Häuserleiter Hendrick Speck den Scheck.

Hannes Harding

20 Kilo Futter am Tag

Der 30 Jahre alte Koloss wiegt saisonal bedingt zwischen 650 und 800 Kilogramm und ist der größte Fresser im Tierpark. Im Winter können das schon mal 20 Kilogramm Futter sein – am Tag versteht sich.