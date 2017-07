Baustelle am Museum : Schleusau: „Irgendwann muss gut sein“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bluhm 1 von 1

Neumünster | Das hatte sich die Stadt schön ausgemalt: Rechtzeitig vor Eröffnung der Holsten-Galerie sollte durch die Öffnung der Schleusau in einer schicken Grünanlage am Museum ein weiterer attraktiver Zugang zur Innenstadt entstehen, der die neuen Besucherscharen zu einem Rundgang durch Lütjenstraße und Großflecken ermuntern sollte. Das ist bekanntlich nichts geworden. Und ein Ende der Baustelle ist noch immer nicht in Sicht.

Auch 15 Monate nach Eröffnung der Holsten-Galerie wird am Museum noch gebuddelt – oder besser gesagt, gerade mal wieder nicht gebuddelt: „Wir kalkulieren derzeit neu, wie wir mit dem Kostendeckel auskommen“, sagt Bauamts-Leiter Ralf-Joseph Schnittker über den jüngsten Stand der Dinge.

Die Ratsversammlung hatte im Dezember die Reißleine gezogen – genervt von der Dauerbaustelle, die mit immer neuen Verzögerungen bei laufend steigenden Kosten an die Hamburger Elbphilharmonie erinnert. Die Planungen, ursprünglich auf 680 000 Euro veranschlagt, sollten den zuletzt veranschlagten Kostenrahmen von 1,2 Millionen Euro nicht mehr überschreiten, beschloss der Rat. Rein rechnerisch stehen der Stadt nur noch rund 150 000 Euro für Restarbeiten zur Verfügung.

Bestärkt wurde der Rat von der Tatsache, dass auch der zuletzt genannte Fertigstellungstermin Ende 2016 gerissen wurde. Dem Vernehmen nach baute die Tiefbaufirma die falschen Stahldübel in die Betonmauer zum Schleusberg. Weil das Geländer einem Unfallwagen nicht genügend Aufprallschutz geboten hätte, der Wagen bei einem Unfall möglicherweise das Geländer durchbrechen könnte, forderte der Statiker eine aufwändige Nachbesserung. Das ist inzwischen geschehen, das Geländer zur Straße ist montiert, aber es traut sich kaum jemand, einen neuen Fertigstellungstermin zu nennen. Am weitesten wagt sich noch Ratsfrau Helga Bühse (CDU) vor, die auch im Rat auf der Obergrenze von 1,2 Millionen bestanden hatte. „Irgendwann muss auch mal gut sein“, machte Helga Bühse jetzt deutlich. Spätestens im Frühjahr sollten die letzten Arbeiten starten. Wichtig ist ihr, „dass wir jetzt nicht noch mehr Zeit durch eine Ausschreibung der Grünarbeiten verlieren“. Dass war schon einmal schief gelaufen: Auf eine erste Ausschreibung der Stadt hatten nur vier von 20 Firmen überhaupt reagiert. Das günstigste Angebot lag bei 325 000 Euro. Die Stadt hatte aber mit nur rund 200 000 Euro kalkuliert und wollte die Ausschreibung daher wiederholen. Die Politik stoppte die Pläne; jetzt sollen die stadteigenen Gärtner die Grüngestaltung übernehmen.

Dabei zählen die Grünarbeiten noch eher zu den kleineren Posten im Projekt Schleusau-Öffnung. Von Beginn an begleiteten Pech und Pannen das Vorhaben: Bei der Freilegung der Betonröhren stießen die Tiefbauer auf überhöhte Giftwerte an den Betonteilen. Über Monate suchte die Stadt nach einem geeigneten und kostengünstigen Verfahren, um die belasteten Rohre zu entsorgen. Wenig später wurden im Untergrund die Reste einer historischen Uferbefestigung gefunden. Um die Mauer in die Planungen einbeziehen zu können, wurden die Arbeiten erneut gestoppt. Wegen der Verzögerungen gab aber eine Betonfirma ihren Auftrag zurück, weil der jetzt nicht mehr in den Zeitplan des Unternehmens passte. Die Bauzeit verzögerte sich weiter, die Kosten kletterten. Bauamts-Leiter Schnittker weist den Vorwurf einer „Neumünsteraner Elbphilharmonie“ im Zusammenhang mit der Schleusau-Öffnung dennoch zurück: „Wir sind im Kostenrahmen geblieben, alle nicht von uns zu vertretenden Verteuerungen wurden von der Politik mit getragen.“

Gleichwohl räumt Schnittker Fehler ein: „Wir würden heute vieles anders machen, etwa bei der Abwicklung oder dem Personaleinsatz.“ So sei es etwa denkbar, größere Auftragspakete zu schneiden und weniger Firmen einzuschalten. „Das ist nicht optimal gelaufen“, sagt Schnittker .

