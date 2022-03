Handball-Oberliga HH/SH Männer : Schiebung? Unmut auf den Rängen nach dem Spiel bei der SG Wift Neumünster

Mit dem 29:29-Unentschieden gegen den TSV Weddingstedt können nicht alle gut leben. Die Ehrenberg-Schützlinge verpassen ihren zweiten Sieg in der Abstiegsrunde nur knapp.

Neumünster | „Schie-ber, Schie-ber.“ Die Rufe waren unüberhörbar nach dem Schlusspfiff in der KSV-Halle. Aufgebracht waren nicht etwa die Anhänger der SG Wift, sondern vielmehr die in großer Zahl mitgereisten Fans des TSV Weddingstedt. Diese fühlten sich um einen Punkt in der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga gebracht. Am Ende stand ein 29:29 (16:13) auf der Anze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.