Bordesholm : Schichtarbeit im Rathaus

Eine fünfköpfige ,,Task Force" regelt momentan die Amtsgeschäfte in Bordesholm.

Avatar_shz von shz.de

01. April 2020, 16:37 Uhr

In den öffentlichen Gebäuden findet momentan zum Schutz der Mitarbeiter vor dem Coronavirus kein Publikumsverkehr mehr statt. Daher ist auch das Bordesholmer Rathaus geschlossen. Amtsdirektorin Anja Kühl ist für Krisensituationen umfassend geschult und erklärt: ,,Ich bin ja eine alte Katastrophenschützerin und habe schon im Kreis Storman viel Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht.“



Zwei Mal die Woche wird getagt





So hatte Anja Kühl sofort eine sogenannte ,,Task Force“ gegründet – außer ihr bestehend aus Amtsvorsteher Torsten Teegen, dem Büroleiter Kai Volkmann, Wehrführerin Birthe Christensen und Melanie Rosacker aus dem Bürgerbüro. Montags und mittwochs wird getagt, der erstellte Maßnahmenkatalog überarbeitet und aktualisiert. Die restlichen Mitarbeiter wurden ins Home-Office geschickt, einige erhielten vorsorglich Mobilitätsbescheinigungen. Am Montag begannen die Mitarbeiter im Rathaus jetzt mit der Arbeitsweise in Schichten.

Wichtige Gespräche erfolgen telefonisch, Mitteilungen nach draußen auf dem Postweg oder per E-Mail. So wurden die betroffenen Eltern darüber informiert, dass die Kitagebühren für März erstattet werden, wenn jemand ab dem sechsten Tag sein Kind zu Hause betreue. Für April fallen die Gebühren nach einer Anordnung des Landrates für alle weg.

Für unabdingbare Abholungen im Rathaus finden Besucher an der Tür eine Telefonnummer, unter der ein Termin für die Aushändigung zum Beispiel von Personalausweisen oder Führerscheinen vereinbart werden kann. Durch das Fenster rechts neben der Eingangstür händigt eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros die Dokumente aus, auch die Schecks für Flüchtlinge werden so ausgegeben. Die gewonnene Zeit würde sie dafür nützen, Dinge auf den Weg zu bringen und Prozessvorgänge für die Digitalisierung auszuarbeiten, so die Amtsdirektorin.

Mühbrook: Auch in den Gemeinden des Amtes Bordesholm läuft es gut. ,,Ich mache immer eine Runde mit dem Fahrrad und schmeiße meine Briefe in den Postkasten, da sich das Rathaus ja abgeschottet hat“, erzählt zum Beispiel Mühbrooks Bürgermeister Wulf Klüver mit einem Augenzwinkern. Er habe bis auf weiteres alle Sitzungen und Aktionen abgesagt. Im Ort gäbe es eine aktive Nachbarschaftshilfe für die vielen älteren Ehepaare. Besonders gelungen fand er nach der Absage des Dorfputzes, dass einzelne Familien losgegangen seien und auf diesem Wege trotzdem viele Säcke mit Müll gesammelt wurden.

Loop: Für die Gemeinde Loop erklärt Bürgermeister Torsten Teegen: „Wir sind ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Im Frühjahr muss viel gearbeitet werden, zum Glück sind wir autark und nicht auf Saisonkräfte angewiesen“. Wenn man sich begegne, werde auch schon mal auf Abstand geschnackt. Das System sei nicht mehr so zuverlässig. Ersatzteile für die Landmaschinen zu bekommen, könnte irgendwann zum Problem werden, so seine Einschätzung.

Trotzdem halte er eine zu frühe Lockerung für gefährlich, zum Beispiel für den Tourismus.

Wattenbek: Wattenbeks Bürgermeister Oliver Kruse hatte zeitnah einen Krisenstab geründet und eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Die Telefonnummer der geschlossenen Kita werde umgeleitet, hier könnten sich Bürger melden, die zum Beispiel beim Einkaufen oder Gassi gehen Hilfe benötigen. ,,Die im Ort aktive ,,Patchworkgruppe’ hat mit dem Nähen von Stoffmasken begonnen. Diese seien für den Eigenbedarf, für ambulante Pflegedienste, Altenheime oder Kurierfahrer gedacht.