Familienzentrum Neumünster und AJZ : Schelte für die Verwaltung

Christian Lipovsek

11.Nov.2017

Neumünster | Zwei Bauprojekte in spe haben am Donnerstagabend im Planungs- und Umweltausschuss für Wirbel gesorgt. Bei den Tagesordnungspunkten Familienzentrum Werderstraße und Ausbau der Ribsteinhalle an der Anscharstraße zur Aktion Jugendzentrum (AJZ) musste die Verwaltung scharfe Kritik einstecken. Die Kommunalpolitiker bemängelten vor allem die langen Planungsphasen. Von den Entscheidungen bis zur Umsetzung dauere es viel zu lange, so der Tenor. Franka Dannheiser (SPD) forderte einen Vortrag der Verwaltung über die Abläufe in solchen Verfahren. Dieser soll im Februar gehalten werden.

Bereits im April 2016 hatte die Ratsversammlung nach einem Wettbewerb beschlossen, dass die Gewinner „Büro h2 Architekten“ aus Emsdetten und „Scape Landschaftsarchitekten“ aus Düsseldorf das Familienzentrum an der Werderstraße weiter planen sollen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. „Der Siegerentwurf basierte ja nur auf Vorplanungen. Die Gespräche mit den Fachplanern, Statikern, dem Brandschutz und weiteren Baubeteiligten mussten noch geführt werden“, rechtfertigte Sabine Schilf von der Stadtplanung die Dauer. Beschlossen wurde unter anderem, die Zahl der Treppenhäuser von drei auf zwei und die Zahl der Aufzüge von zwei auf einen zu reduzieren. Was der Kommunalpolitik auch aufstößt: Der schon einmal erhöhte Baupreis von 4,7 Millionen Euro ist nicht zu halten. Das Familienzentrum soll nun 4,9 Millionen kosten. Davon stehen derzeit 3,75 Millionen im Treuhandvermögen bereit. Städtebaufördermittel sollen im Dezember beantragt werden.

Einen Schritt weiter ist die Verwaltung schon bei der AJZ in der Ribsteinhalle. Hier sollen im Dezember nun der Bauantrag eingereicht und ebenfalls Städtebaufördermittel beantragt werden. Die geplanten Kosten von 3,85 Millionen Euro würden aber eingehalten, versicherte Ute Spieler, Leiterin der Stadtplanung.

Mehrheitlich bedauert wurde das mögliche Aus des Regionalmanagements. Neumünster müsse „ein vitales Interesse“ am Erhalt haben, so der Ausschussvorsitzende Axel Westphal (SPD). Thomas Michaelis (CDU) hielt entgegen, was das RM mache, sei Aufgabe der Verwaltungsspitze.