Schwerer Schlag für die Branche Durch Coronavirus : Schausteller in Neumünster sind in Not – und wollen dennoch helfen

Nach der Winterpause fehlt das frische Geld, doch in der Schausteller-Stadt blickt man dennoch nach vorne und bietet Hilfe an.

von Christian Lipovsek

22. März 2020, 14:56 Uhr

Thomas Horlbeck braucht nicht viele Worte: „Unser Gewerbe ist nachweislich über 1200 Jahre alt und immer konnten wir selbst alle Probleme lösen. Nun sind wir zum ersten Mal auf Hilfe der Gesellschaft angewiesen“, sagt der Co-Vorsitzende des Schaustellerverbandes Westküste-Heide. Normalerweise stünde er jetzt mit seinen Geschäften auf dem ersten Jahrmarkt des Jahres in Schleswig-Holstein in Heide. Doch der ist abgesagt, wie alle Floh- und Jahrmärkte bis nach Ostern. So wie Horlbeck geht es allen Schaustellern. Die Einnahmen der rund 25 Betriebe in Neumünster liegen nach der ohnehin schon einkommensarmen Winterpause bei null. Schätzungsweise rund 300 Personen sind davon betroffen.

„Die Folgen des Coronavirus’ werden uns ordentlich Geld kosten und gehen an die Substanz“, pflichtet Frank Dörksen, 1. Vorsitzender der Schausteller im Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute, bei. Auch bei dem Brokstedter und seiner Familie steht alles still. Seine vier Festangestellten und in der Saison bis zu 20 Aushilfen für die Süßwarengeschäfte sind zuhause. „Das frische Geld fehlt“, sagt Dörksen, der nun täglich viele Telefonate bis in die Politik führt. „Wenn das bis Ende Juni so bleibt, gehen 50 Prozent des Jahresumsatzes flöten“, schätzt er. „Wir sind ja Kummer gewohnt, aber diese Lage können wir nicht einschätzen.“

Ähnliche Ausfälle beziffert auch Thomas Horlbeck. Nach Heide sind Rendsburg, Flensburg und Kiel abgesagt, ob die Holstenköste im Juni stattfindet, wisse er nicht. Sein Bruder Andreas aus Tungendorf wäre normalerweise zum Frühlingsdom nach Hamburg gefahren. „Das macht sogar ein Drittel der Gesamtsaison aus“, so Horlbeck.

Doch die Schausteller geben nicht auf – im Gegenteil. „Für uns gibt es sehr viel Solidarität, von den Banken über das Finanzamt bis zur Politik“, sagt Frank Dörksen. Thomas und Andreas Horlbeck haben gemeinsam mit vielen anderen Kollegen aus den Schaustellerverbänden sogar eine eigene Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Wir können nicht stillsitzen. Wir haben die Kraft, die Technik, die Logistik und das Know-how. Unsere Betriebe verfügen über Lkw und Lieferwagen, mit denen wir im Notfall lebenswichtige Güter transportieren könnten“, bietet Andreas Horlbeck Unterstützung zum Beispiel bei der Lebensmittelverteilung an. Aber auch Kräne und Werkzeuge seien vorhanden, um etwa Polizei oder Feuerwehr zu unterstützen. „Sollte es zu Engpässen kommen, so stehen wir gerne während der krisenbedingten Zwangspause bereit.“

Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich über #Schaustellerwollenhelfen informieren oder direkt an den Landesverband oder die Regionalverbände im Land des Deutschen Schaustellerbundes wenden.