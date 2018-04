Neumünster : Schätze beim „Grünen Trödel“

4000 Besucher stöberten auf dem Gartenflohmarkt im Wertstoffzentrum der Stadtwerke.

von Alexandra Bury

23. April 2018, 10:00 Uhr

Neumünster | Neumünster Es brummte wie im Bienenstock am Sonnabend im Wertstoffzentrum der Stadtwerke Neumünster (SWN), als rund 4000 Besucher bei herrlichem Frühlingswetter zum Gartenflohmarkt „Grüner Trödel“ an den Padenstedter Weg kamen. Es war bereits die vierte Veranstaltung und sie erfreut sich steigender Beliebtheit, wie SWN-Sprecherin Angelika Schiffer resümierte.

„Angefangen haben wir mit etwa 25 Ständen, jetzt sind über 100 dabei.“ Die privaten Verkäufer hatten in und vor der neuen Lagerhalle alles im Angebot, was Gartenfreunde brauchen, um sich ins Frühjahrsbeet zu stürzen. Ob vorgezogene Tomatenpflänzchen, bunte Frühlingsblüher, Pflanzgefäße, ausrangierte Gartengeräte oder Dekoartikel – vieles, was der eine nicht mehr brauchte, machte jemand anderen glücklich.

„Ziel des Flohmarkts ist die Abfallwiederverwertung. Sie steht im Kreislaufwirtschaftsgesetz gleich an zweiter Stelle nach der Abfallvermeidung“, erklärte Angelika Schiffer die Idee. Die kam bei den Besuchern wie Stefanie Vogt richtig gut an. Sie hatte nach einer halben Stunde Bummeln schon eine alte Kohleschaufel, einen Teppichklopfer, ein Windlicht und einen dekorativen Holzschlitten erstanden. „Der Schlitten ist der absolute Glücksgriff. Das wird alles Gartendekoration. Ich liebe meinen Garten, er bedeutet Erholung pur, selbst Unkraut zupfen ist entspannend“, meinte die Neumünsteranerin.

Elisabeth Heizmann verkaufte Pflanzen, Kübel und Deko-Sachen zugunsten der Kompostieranlage in Einfeld und meinte: „Es läuft von Jahr zu Jahr besser. Besonders blühende Pflanzen gehen super weg.“ Regina Bock und ihre Tochter Angela Nilsson aus Kleinkummerfeld hatten einen sonnigen Platz draußen erwischt und boten bepflanzte Stühle an. „Wir sind zum ersten mal als Anbieter hier und die Atmosphäre ist super. Die Stühle haben wir zusammen bepflanzt, aber die eigentliche Deko-Queen ist meine Mutter. Wir machen uns heute einen schönen Mutter-Tochter-Tag“, sagte Angela Nilsson.Alexandra Bury