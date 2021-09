Jahreshauptversammlung : SC Gut Heil möchte mit dem PSV Neumünster verschmelzen

GHN-Vorsitzender Norbert Freund und seine Mitstreiter haben offensichtlich einen neuen Partnerverein gefunden.

Erhard Klebenow

06. September 2021, 12:43 Uhr

Das neue „Sportwerk“ des SC Gut Heil Neumünster an der Plöner Straße feierte am Freitagabend Premiere, fand doch dort die Jahreshauptversammlung des rund 900 Mitglieder zählenden Vereins statt. 67 stimmberechtigten Mitgliedern und vier Gästen wurden zukunftsorientierte Veränderungen vorgestellt.

Dazu zählt auch die angedachte Verschmelzung mit dem Polizei-SV Union. Nachdem sich Gut Heil von der Kooperation „Sport in Neumünster“ (SIN) verabschiedet hatte, präsentierte GHN-Vorsitzender Norbert Freund mit dem PSV einen neuen, professionellen Partner, mit dem sich GHN in Gesprächen befindet. „Wir stehen mit dem PSV in guten Verhandlungen, eine Verschmelzung beider Vereine ist möglich“, sagte Freund.

Bedenken fehl am Platz

Das bisherige Büro seines Clubs an der Schillerstraße soll dann ins „Sportwerk“ umziehen. In 3500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurde dieses neue Projekt von den GHN-Mitgliedern geschaffen. Bedenken der Vereinsangehörigen, ihre Trainingsstätte an der Schillerstraße zu verlieren, räumte Freund aus dem Weg. Der Mietvertrag für das „Sportwerk“ beläuft sich auf zehn Jahre. Ein neues, für dieses Projekt festgelegtes Beitragssystem liegt vor.

Bewegung soll es auch an der Kegelbahn der Gut-Heiler an der Ehndorfer Straße. Dort kündigte der GHN-Vorsitzende „Veränderungen“ an.

Dem Kassenbericht 2020 folgend stehen 251.513,26 Euro an Einnahmen 214.323,78 Euro an Ausgaben gegenüber. Die Etat-Planung für 2021 weist jeweils 237.305,00 Euro an Einnahmen und Ausgaben aus. Die unmittelbaren Kosten des Sportbetriebs belaufen sich auf 125.634,47 Euro.

Sieck und Lüthje nun Ehrenmitglieder

Überraschende Momente boten die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021. Nach 65 Jahren im Verein darf sich Joachim Sieck nun „Ehrenmitglied“ nennen – ebenso wie Günter Lüthje, der Gut Heil sogar schon 73 Jahre angehört. Kurioses bot die Ehrung für Rolf Schneider (seit 25 Jahren im Verein). Nach Aussage des Jubilars wurden die Urkunde und Nadel in Silber jetzt ein zweites Mal verliehen.