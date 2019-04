Nächster Schritt der Umstrukturierung : Sanierer von der Saar bei den Stadtwerken Neumünster

Michael Böddeker (56) ist neuer Stadtwerke-Manager und bildet mit Bernd Michaelis ab 1. Mai das Geschäftsführer-Duo.

von Christian Lipovsek

25. April 2019, 17:37 Uhr

Fünf Wochen nach dem Abgang von Tino Schmelzle hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke am Mittwochabend einen neuen Konzerngeschäftsführer berufen: Michael Böddeker (56) aus Darmstadt wird in der kommenden Woche seine Tätigkeit aufnehmen, teilten die SWN am Donnerstag mit. Damit ist vorerst das Geschäftsführer-Duo des Konzerns wieder komplett, nachdem der Aufsichtsrat zu Jahresbeginn Bernd Michaelis zurückgeholt und sich dann im Januar von Thomas Junker getrennt hatte.

Dem neuen Mann an der SWN-Spitze eilt der Ruf eines Sanierers voraus. Im Oktober 2015 übernahm er als alleiniger Geschäftsführer die Stadtwerke Völklingen im Saarland mit rund 200 Mitarbeitern. Der Jurist schaffte es dort, die drohende Insolvenz abzuwenden. Böddeker gelang die Sanierung des Unternehmens innerhalb von zwei Jahren unter anderem durch Umschuldung, Kostensenkung und Stellenabbau. Der saarländische Versorger war an den Rand der Insolvenz geraten, nachdem der Einstieg in die Zucht von Meeresfischen krachend gescheitert war und ein Loch von 25 Millionen Euro in die Bilanz gerissen hatte. Als Schwerpunkte seiner Arbeit bei den Stadtwerken in Völklingen gab er unter anderem die Bereiche Restrukturierung, Sanierung, Einführung einer neuen Vertriebsmarke sowie Ökologische Energien und klimaneutrale Produkte an.

Schon zuvor hatte Böddeker übergeordnete Managementaufgaben in diversen Bereichen der Energiewirtschaft übernommen. Er war unter anderem als Geschäftsführer der Energievertriebsgesellschaft Entega Energie GmbH und im Vorstand des Energiehändlers Citiworks AG tätig. Daneben leitete er als Geschäftsführer die Entega Medianet GmbH, bei der er insbesondere für den Ausbau und die Vermarktung der Glasfaserinfrastruktur in Südhessen verantwortlich war.

Vor gut einer Woche schrieb die Saarbrücker Zeitung, Böddekers Abschied aus dem Saarland sei überraschend gekommen. Dies geschah offenbar aus eigenem Entschluss und aus freien Stücken. „Er hat seine Arbeit in Völklingen getan und sucht nun neue Herausforderungen“, werden Vertraute zitiert. Noch rund eineinhalb Jahre wäre der Vertrag des 56-Jährigen dort gelaufen. Doch mit der Umfinanzierung 2017 war „die Wegstrecke zurück in die Normalität geschafft“, wie Böddeker es in einem Interview einmal formulierte.

Der Jurist gilt als ruhiger und sachorientierter Mensch, der konzentriert und unauffällig arbeitet. Sein Staatsexamen in Rechtswissenschaften machte er 1989 an der Universität Passau. Von 1994 bis 2000 arbeitete er dann in der Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei

Ehry, Böddeker, Schmidt & Hütte in Frankfurt am Main.

In Neumünster wartet eine große Aufgabe auf ihn. 2017 gerieten die Stadtwerke mit 5,5 Millionen Euro Verlust in Schieflage. Das Minus für 2018 soll nach neusten Aussagen bei 3,7 Millionen Euro liegen. Zunächst war von 6,8 Millionen Euro ausgegangen worden. Größter Verlustbringer sei die Energiebeschaffung an der Strombörse, hieß es bis zuletzt.