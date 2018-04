Neumünster : Säugling stirbt auf der Südumgehung

Schwarzes Osterwochenende auf Neumünsters Straßen: Schwere Unfälle auf der B205 und auf der A7. Feuer an der Kieler Straße.

von Thomas Nyfeler

02. April 2018, 17:55 Uhr

Neumünster | Bei zwei schweren Unfällen auf der Südumgehung beim Designer-Outlet-Center und auf der A 7 zwischen Großenaspe und Neumünster-Süd sind am Sonnabend bzw. Ostermontag mehrere Menschen schwer verletzt worden. Für einen Säugling kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonnabendmorgen gegen 8.30 Uhr. Ein Laster und ein Kleintransporter stießen aus bislang ungeklärter Ursache auf der B 205 in Höhe der Abfahrt Donaubogen zusammen. Dabei wurden der Fahrer des Lastwagens (51) und die Fahrerin (41) des Mercedes Vito schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht werden. Eine weitere Mitfahrerin im Vito wurde ebenfalls verletzt. Für das sechs Monate altes Baby kam jede Hilfe zu spät.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Fahrer des Lkw, der in Richtung A7 unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aufopfernd um den Säugling gekümmert. Für alle Beteiligten und Einsatzkräfte kam ein Notfallseelsorge-Team zur Einsatzstelle. Mehrere Unfallzeugen mussten im Anschluss ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht und dort von Seelsorgern betreut werden. Außerdem waren in den Fahrzeugen zwei verletzte Hunde, die in die Tierklinik Wasbek gefahren wurden, berichtete Einsatzleiter Stefan Hennig. Die B 205 blieb über Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle und rekonstruiert den Unfallhergang.

Gestern gab es dann einen spektakulären Unfall im Baustellen-Bereich auf der A7 zwischen Großenaspe und Neumünster-Süd. Wie die Polizei Bad Bramstedt mitteilte, war um kurz nach 12 Uhr ein Däne mit seinem Fiat Punto auf einen Mercedes aus dem Kreis Schleswig-Flensburg aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und rammte ein dänisches Wohnwagengespann. Der Unfall-Fahrer verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus Bad Segeberg. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die A7 war für eine halbe Stunde voll gesperrt, im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Mindestens 20 000 Euro Sachschaden entstanden bereits am frühen Sonnabendnachmittag gegen 13.40 Uhr bei einem Feuer in der Kieler Straße 271. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses fing ein Karton auf einem eingeschaltete Herd Feuer. Die Mieter hatten die Wohnung verlassen. Die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung über. Nachbarn und Reisende auf der nahen Bahnlinie meldeten Rauchentwicklung und Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Dennoch entstand Gebäudeschaden. Für die Dauer des Löscheinsatzes war die Kieler Straße ab Stoverweg Richtung Innenstadt voll gesperrt. Die Kripo geht von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.