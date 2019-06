Amtsgericht Neumünster : Ruppiger Gastwirt zahlt 500 Euro Strafgeld an den Kinderschutzbund

In der Auseinandersetzung um Überstunden soll der Chef handgreiflich geworden sein und gedroht haben.

von Jens Bluhm

26. Juni 2019, 13:36 Uhr

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft waren nicht ohne: Bei einem Streit um (noch) nicht bezahlte Überstunden soll ein ruppiger Gastwirt aus Neumünster seinem Mitarbeiter aus heiterem Himmel eine Ohrfeige verpasst und ihm sogar mit einem Teleskopschlagstock gedroht haben, sein Knie zu zertrümmern.

Einen anderen Mitarbeiter soll er nach dessen überraschender Kündigung als „Hurensohn“ beleidigt und ihn ebenfalls bedroht haben: „Ich bring dich um!“

Allerdings, je länger sich der Prozess wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung am Mittwochmorgen im Amtsgericht Neumünster hinzog, desto mehr schien die Anklage zu zerbröseln.

Nicht nur der 43-jährige Gastwirt selbst bestritt die Vorwürfe, auch seine angestellte Geschäftsführerin ließ starke Zweifel an dem angeblich so handfesten Streit in einem Hinterzimmer der Gastwirtschaft aufkommen. Sie erinnerte sich zwar an einen lautstarken Streit zwischen ihrem Chef und dem Mitarbeiter, aber auch daran, dass sich der ehemalige Kollege unmittelbar nach dem Streit freundlich von ihr und den anderen Kollegen verabschiedet hatte: „Er freute sich, dass er etwas Neues gefunden hatte!“

Läuft so jemand fröhlich winkend aus dem Lokal, wenn er vom Chef gerade verprügelt worden ist?, fragte nicht nur die Angestellte, sondern auch das Gericht. Das behielt allerdings auch im Auge, dass die Angestellte erst wenige Monate nach dem Vorfall zur Co-Geschäftsführerin der Gaststätte aufgestiegen war: Eine glänzende Kronzeugin war sie damit nicht gerade.

Auch der zweite Zeuge, der beleidigte und angeblich mit dem Leben bedrohte Ex-Koch des Unternehmens, erwies sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft als Flop:

Noch bei der Polizei hatte er von „zwei Tschetschenen“ gesprochen, die ihm sein Ex-Chef auf den Hals hetzen wollte. Im Gerichtssaal klang das plötzlich alles nicht halb so bedrohlich: „Was soll ich sagen? Es war ein lautstarker Streit unter Männern“, sagte der Ex-Koch achselzuckend. Über noch ausstehende Gehaltsforderungen hat er sich inzwischen zivilgerichtlich mit dem Ex-Chef geeinigt: „Für mich ist die Sache erledigt.“

Der Amtsrichter war noch noch nicht überzeugt – und stellte den Angeklagten vor die Alternative: Fortsetzung mit weiteren Zeugen oder Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 500 Euro für die Schläge gegen den Angestellten.

Der Angeklagte entschied sich nach telefonischer Rücksprache mit seinem Anwalt für die Zahlung zu Gunsten des Kinderschutzbunds.