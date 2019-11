Hof Lübbe : Rund 2000 Besucher beim Martinsmarkt in Boostedt

35 Aussteller präsentierten ihre Unikate am Wochenende auf dem Hof Lübbe in Boostedt.

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 15:28 Uhr

Wer am Wochenende den Martinsmarkt im Boostedter Hof Lübbe besuchte, den umfing gleich beim Eintreten herrlicher Waffelduft. Die hübsch dekorierten Stände der rund 35 Aussteller waren ein schöner Anblick und luden zum Stöbern ein.

Bereits zum achten Mal hatte Sven Reents den Martinsmarkt im Hof Lübbe auf die Beine gestellt; seiner Zählung nach kamen am Wochenende rund 2000 Besucher. „Besonders am Sonntag war richtig viel los. Insgesamt glaube ich, dass Besucher und Aussteller zufrieden waren, auf jeden Fall habe ich viele zufriedene Gesichter gesehen“, sagte er.

Gestrickte Mützen und Socken, leckere Marmeladen, zeitloser Schmuck, handgenähte Kinderbekleidung, Adventsgestecke und eine große Auswahl an Dekoration aus verschiedenen Materialien kamen auch in diesem Jahr wieder gut an bei den Kunden. Helga Kunze hat eine große, aus Holz geschnitzte und bemalte Kerze erstanden. „Ich habe ein Geschenk für meine Tochter gesucht“, so die Boostedterin. Sie bummelte zusammen mit Ellna Ziemer durch den Hof Lübbe, und die betonte: „Die Atmosphäre hier und das Angebot sind toll. Außerdem ist es uns wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, damit der schöne Hof Lübbe belebt bleibt.“ Zufrieden zeigten sich bereits am Sonnabend die beiden Verkäuferinnen Olga Weber und Anne-Carin Stephani. Die beiden hatten Selbstgestricktes, ausgefallene Verpackungen für kleine Geschenke und feine Papierarbeiten im Angebot. „Heute gehen die Stricksachen gut weg. Ich glaube, sonnabends gucken die Leute und kaufen dann sonntags. Am Anfang sind die Kunden immer etwas zurückhaltend, später werden sie dann kommunikativer. Ich mag es, wenn sie die Dinge in die Hand nehmen und anschauen. Und die Atmosphäre hier ist sehr angenehm“, schilderte Olga Weber. Die beiden Neumünsteranerinnen sind Arbeitskolleginnen in Bordesholm und machen Handarbeit, um sich zu entspannen. „Aber man muss schon besondere Ideen haben. Ich überlege im Laufe des Jahres, was ich machen kann“, erzählte Olga Weber.