Neumünster : Rund 100 Teilnehmer auf Pro-Puigdemont-Demonstration

Mit Fahnen und Luftballons marschierten die die Menschen durch Neumünster, um ihre Solidarität für Carles Puigdemont zu verkünden.

von shz.de

07. April 2018, 14:33 Uhr

Neumünster | Die Freilassung von Carles Puigdemont aus der JVA hat den Initiatoren der Demonstration für den früheren katalanischen Regionalpräsidenten am Samstag in Neumünster ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Bei bestem Wetter kamen gegen 13.30 Uhr nur rund 100 Menschen zusammen. Etwa die Hälfte von ihnen waren Katalanen, berichtet ein Reporter.

Sie trugen Transparente mit Inhalten wie „Freiheit für die politischen Gefangenen“, Fahnen und gelbe Luftballons. Nach gut zehn Minuten Fußmarsch zum zentralen Platz der Stadt wurde die Demonstration beendet. Nach knapp zwei Wochen in der Justizvollzugsanstalt Neumünster war der von der spanischen Justiz verfolgte Puigdemont am Freitag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Der 55-Jährige war am 25. März in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Er kündigte am Samstag in Berlin an, dort bleiben zu wollen.