Ruhige Töne im Rathaus-Innenhof

von Jens Bluhm

14. Juni 2019, 14:07 Uhr

„Musik kann auch so schön sein – sie muss nicht immer gleich mit Wummer, Wummer, Wummer oder 50 000 Watt daherkommen!“ Gaby Wittje (39) und Annegret Bauer (43) hatten sich am Donnerstag ganz bewusst für die etwas ruhigere Bühne im Rathaus-Innenhof entschieden, „um die Köste ganz langsam“ anzugehen. Sie wurden nicht enttäuscht: Die Kieler Band „Sent to Finland“ hatte nicht nur zwei wohlklingende Akustikgitarren im Gepäck, sondern mit ihren Frontmann Norman Gerken auch einen exzellenten Sänger dabei, der die selbstkompoinierten Rock- und Popsongs gediegen an die Ohren brachten.