Fußball-Landesliga : Rückkehrer Nummer 3: Dorian Balla spielt wieder für den VfR Neumünster

Nach Ihab Hathat und Paulinus Igbokwe sagt der 24-Jährige ebenfalls für eine zweite „Amtszeit“ an der Geerdtsstraße zu.

von Arne Schmuck

03. Juni 2021, 14:36 Uhr

Weiterhin bemerkenswert ist die Transferpolitik des VfR, hat sich der Fußball-Landesligist doch scheinbar auf das Einsammeln verlorener Söhne spezialisiert. Nach Ihab Hathat (Teutonia Ottensen) und Paulinus Igbokwe (PSV Neumünster II) wird 2021/22 auch wieder Dorian Balla für Rasensport auflaufen. Der 24-Jährige spielte bereits von 2015 bis 2017 an der Geerdtsstraße, ehe er zum Hamburger Landesligisten Klub Kosova wechselte, den Balla nach drei Jahren im vergangenen Sommer in Richtung Meiendorfer SV und somit Oberliga Hamburg verließ.

28 Spiele, ein Tor

Der Kosovare ist vornehmlich im defensiven Mittelfeld beheimatet und zählte in seiner ersten Zeit bei Lila-Weiß häufig zu den stärksten Akteuren. Als er zwischenzeitlich wegen eines Bänderrisses ausfiel, tat den „Veilchen“ das spürbar weh. Balla bestritt in jener Zeit 28 Meisterschaftsspiele für den VfR, zwölf in der Saison 2015/16 und 16 in der Serie darauf. 2016/17 erzielte er sein bislang einziges Tor für Rasensport.

„Ich freue mich, wieder bei Freunden zu sein und gemeinsam die ambitionierten und zugleich reizvollen Ziele des VfR zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden“, erklärte Balla. „Dorian ist eine Bereicherung für uns, sportlich und menschlich passt es einfach. Wir freuen uns auf seine Rückkehr, und da wir seine Zeit bei uns sehr eng begleitet haben, wissen wir bereits vorab um seine Qualitäten“, meinte Rasensport-Coach Abdul Yilmaz.