Grosszügige Spende : Round Table 67 Neumünster unterstützt das Frauenhaus und den Kinderschutzbund

Insgesamt kamen den Einrichtungen aus den Erlösen letztjähriger Veranstaltungen 12.000 Euro zugute.

11. Dezember 2020, 17:30 Uhr

Neumünster | Frauen und Kinder sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wohl am meisten betroffen. Einerseits lassen die Kontaktbeschränkungen kaum Treffen mit Freunden zu, andererseits sind die Fälle von häuslicher Gewalt in dieser Coronazeit angestiegen.

Der Serviceclub Round Table 67 Neumünster unterstützt bereits seit geraumer Zeit das Frauenhaus und den Kinderschutzbund, ist aber nun noch zur offiziellen Übergabe der Spenden mit den Einrichtungen zusammengekommen.

Robuste Betten für das Frauenhaus

Die 10.000 Euro, die die Round Tabler auf den Veranstaltungen Holstenköste und Schwanenrennen 2019 gesammelt hatten, kamen bereits im Laufe dieses Jahres dem Frauenhaus Neumünster zugute. Mitarbeiterin Eilika Degenhardt sagte:

„Wir haben davon neue Betten anfertigen lassen. Es war an der Zeit, unsere alten Betten auszutauschen. Viele waren kaputt oder es hat ein vernünftiges Lattenrost gefehlt.“ Eilika Degenhardt, Frauenhaus Neumünster

Eine Tischlerei in Preetz (Kreis Plön) fertigte zwei Familien- und elf Einzelbetten an. „Die sind so robust. Das ist eine große Entlastung für uns Mitarbeiterinnen. Jetzt müssen wir uns nicht mehr mit Reparaturen an den Betten beschäftigen“, so Degenhardt.

Fehlende Kapazitäten

Das Frauenhaus Neumünster hat in seinen Räumlichkeiten Platz für 21 Personen. In diesem Jahr hat die Einrichtung insgesamt 71 Frauen und 74 Kinder aufgenommen.

Im gleichen Zeitraum musste das Frauenhaus Neumünster aber auch 202 Frauen und 290 Kinder wegen fehlender Kapazitäten abweisen. Degenhardt: „Das bricht uns jedes Mal das Herz. Es gibt aber in Deutschland seit Jahren einfach zu wenige Plätze.“

Kinderschutzbund setzt auf Online-Beratung

Auch der Kinderschutzbund steht in dieser Coronazeit vor großen Herausforderungen. Vor allem der Anteil an Online-Beratungen ist deutlich angestiegen.

Die 2000 Euro von den Round Tablern investierten die Vorsitzende Dr. Bettina Boxberger und ihr Team bereits in die entsprechende technische Ausstattung und in einen Fortbildungskurs.

„Wir schicken eine Kollegin in eine Schulung für Online-Beratung. Sie gibt ihr Wissen dann an die anderen weiter“, sagte Boxberger. Denn:

„Wir brauchen dieses niedrigschwellige Angebot für die Frauen und Kinder. Gleichzeitig wollen wir, dass unsere Mitarbeiterinnen gut ausgebildet sind.“ Dr. Bettina Boxberger, Vorsitzende Kinderschutzbund

2300 Euro aus Spenden-Laufaktion

Im Rahmen einer weiteren Spendenaktion kamen im Laufe des Jahres noch 2300 Euro aus dem gesamten Distrikt 1 des Round Table Deutschland zusammen, die dem Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein zugute kommen.

Initiiert vom Bad Segeberger Tabler Tim Gräper spendeten insgesamt 80 Teilnehmer pro gelaufenen Kilometer fünf Euro.