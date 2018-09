Grossenaspe : Rotwild und Seeadler stehen im Mittelpunkt

Jetzt gibt es wieder Brunftführungen in Eekholt.

von Susanne Otto

14. September 2018, 16:03 Uhr

Der Rotwildbrunft und dem Seeadler sind die nächsten Sonderveranstaltungen im Wildpark Eekholt bei Großenaspe gewidmet. Tägliche Brunftführungen mit Vorstellung der einzelnen Rothirsche gibt es von Sonnabend, 15. September, bis Mittwoch, 3. Oktober. Treffen ist jeweils um 17 Uhr am Eingang. Da das Rotwild besonders gern Äpfel frisst, freut sich der Wildpark über Apfelspenden. Futterbehälter stehen am Eingang bereit. Um den Seeadler dreht sich alles am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr. Die Projektgruppe Seeadlerschutz informiert über ihre vielseitigen Aufgaben, und die Mitarbeiter berichten von ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Das Freie Institut für Wildtierschutz bietet zu diesen faszinierenden Vögeln interessante Vorträge im Wolfsinfohaus und kleine Mitmachaktionen für Kinder an.

Alle Sonderveranstaltungen im Wildpark Eekholt sind im Eintrittspreis enthalten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 Euro, für Kinder von 4 bis 16 Jahren 8 Euro und für Familien: 31,50 Euro.