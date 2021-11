Fußball im Altkreis Neumünster : Rote Karte und dritte Pleite in Folge für Verbandsligist FSG Saxonia

Bei der 1:4-Auswärtsniederlage gegen Rot-Schwarz Kiel kassiert Arne Duggen einen unnötigen Platzverweis.

Kiel | Die so stark in die Saison gestartete FSG Saxonia hat das Siegen verlernt. Nach acht Spielen ohne Niederlage kassierte die Elf von Trainer Ralf Hartmann in der Fußball-Verbandsliga Ost mit einem 1:4 (0:2) bei der SSG Rot-Schwarz Kiel bereits die dritte Niederlage hintereinander. Mit weiterhin 16 Punkten sind die Saxonen im Tabellenmittelfeld versunken....

