Rotary-Glückseier: 15 000 Euro für den Spielplatz im Tierpark

von Jens Bluhm

10. April 2018, 13:00 Uhr

Die „Glückseisuche“ des Rotary-Clubs Neumünster-Vicelin schreibt ihre Erfolgsgeschichte auch im fünften Jahr ihres Bestehens fort: Drei Wochen lang konnten Neumünsteraner und Gäste der Stadt sich in den Geschäften wieder mit den bunten Plastikeiern auf Ostern einstimmen, ihr Glück auf die Probe stellen und dabei gleichzeitig noch ein gutes Werk tun.

Alle 3500 Glückseier des Serviceclubs fanden ihre Käufer. Kein Wunder: Clubmitglieder hatten zuvor wiederum 350 Eier mit Gewinnmarken gespickt. Und die Gewinne waren nicht ohne: Die Sponsorenliste der Firmen, die die Benefizaktion unterstützen, liest sich wie ein „Who is who? der Neumünsteraner Einzelhändler und Dienstleister. Ob der Einsteigerkurs der Tennisschule, das Waffelessen im Tierpark-Restaurant oder das Schnupper-Wochenende im BMW-Mini vom Autohändler: Jedes zehnte Ei ist ein Gewinn!

Gestern holten die ersten Gewinner ihre Preise in der Hauptstelle der Sparkasse Südholstein am Kuhberg ab, noch bis zum 18. Mai werden hier die restlichen Preise gegen Vorlage des entsprechenden Glückseis ausgegeben.

Zugleich überreichte Rotary-Präsident Dr. Bernd Schmidt den Erlös der Aktion in Höhe von 15 000 Euro an den Tierpark. Dort soll das Geld in eine neue Wasserspielanlage auf dem Spielplatz fließen.