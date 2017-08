Wasbek : Rot statt Blau: Falscher Boden für die neue Halle

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wasbek | Nachdem der Neubau der Wasbeker Sporthalle bisher nahezu ohne Schwierigkeiten verlief (der Courier berichtete), hat sich jetzt in der Endphase doch noch ein maßgeblicher Fehler eingeschlichen. Der Fußboden für die rund 1200 Quadratmeter große Zweifeld-Spielfläche wurde zu Beginn der vergangenen Woche nicht wie vorgesehen in Blau, sondern in Rot angeliefert.

„Glücklicherweise wurde dieses ärgerliche Versehen rechtzeitig vor dem Verkleben bemerkt und der Boden wurde bereits am nächsten Tag wieder abgeholt. Doch die Produktion des neuen Linoleumbelags wird nun einige Wochen dauern“, erklärte Gundula Schuhmacher vom Fachdienst Tiefbau der Stadt Neumünster. Es habe es sich bei der Fehlfarbe um einen Bestellfehler gehandelt. Doch auf wessen Konto dieser letztlich gehe, sei nicht mehr genau festzustellen.

„Das Farbkonzept der Halle erfordert jedoch den blauen Fußboden, da dieser mit dem gelben Klinker korrespondiert. Außerdem wurden unter anderem die Türrahmen, die Fußböden der Umkleiden sowie der Trennvorhang und die Prallwände auf diesen abgestimmt“, erläuterte Reiner Großer (CDU), der den Bau von gemeindlicher Seite begleitet, aus.

„Kosten oder Versicherungsansprüche entstehen der Gemeinde durch diese Fehlbestellung jedoch auf keinen Fall“, ergänzte Gundula Schumacher, die den Wert der Ware mit rund 15 000 Euro bezifferte. Außerdem berichtete die erfahrene Ingenieurin, dass das umfangreiche Bauvorhaben, an dem rund 20 Firmen beteiligt sind, bisher erstaunlich reibungslos vonstatten gegangen sei. „Es lief so glatt, dass ich im Stillen schon immer darauf gewartet habe, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Denn irgendetwas läuft bei Bauten dieser Größenordnung immer schief“, plauderte sie aus dem Nähkästchen.

Allerdings wird sich der bisher für Anfang September vorgesehene Termin für die öffentliche Einweihungsfeier jetzt in den Oktober verschieben. „Die Einschulungsfeier der Erstklässler wird aber wie vorgesehen am 6. September in der Halle stattfinden“, teilte Reiner Großer mit.

Ebenfalls in der Halle stattfinden kann, wenn auch ohne den Einsatz der Geräte, der Schulsportunterricht. „Zur Einschulung werden wir die Hälfte der Halle mit Matten auslegen, die bis zur Anlieferung des neuen Fußbodens liegen bleiben. Wenn der neue Belag da ist, brauchen die Monteure drei Tage, um die Fläche komplett fertigzustellen“, erklärte er.







von Susanne Otto

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:10 Uhr