Rostige Liebe!

von Jens Bluhm

22. Mai 2019, 13:45 Uhr

Als passionierte Radlerin muss Heins Nachbarin in Neumünster einiges ertragen: Miese Radwege, grimmige Autofahrer und nicht zuletzt dreiste Fahrraddiebe: Schon drei Mal hat man ihr in den vergangenen Jahren den geliebten Drahtesel geklaut. Umso erfreuter war sie, als sie jetzt einen Anruf der Polizei erhielt: Ihr Rad war gefunden geworden. Noch erfreuter reagierte sie, als sie bei der Übernahme ihres Rades registrierte, dass die Polizei nicht wie erwartet ihr vor zwei Jahren abhanden gekommenes Ersatzrad, sondern ihr vor neun Jahren gestohlenes Tourenrad aufgestöbert hatte, und das auch noch in tadellosem Zustand. Was soll man da noch sagen: Alte Liebe rostet eben nicht.

