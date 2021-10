Marathon : Ronald Reich vom Tri-Team Neumünster schleppt sich ins Ziel

Bei Kilometer 33 kommt der Hammer, aber der Schwalestädter hält tapfer durch. Udo Naß ist als Pacemaker unterwegs.

Kiel | Ins Abenteuer „Teilnehmer des ersten Fördemarathons“ begab sich jetzt Ronald Reich vom Tri-Team Neumünster. Auf Grund der coronabedingten Hygieneregeln war die Teilnehmerzahl auf 250 begrenzt, und es wurde in Laboe in Geschwindigkeitsgruppen von je 20 Athleten gestartet. Reich startete in der ersten Gruppe, die eine angestrebte Zielzeit von 3:45 Std. h...

