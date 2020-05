Neumünster : Rollerfahrer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Der Unfall ereignete sich am 29. April am Sachsenring. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten.

06. Mai 2020, 13:00 Uhr

Neumünster | Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. April gegen 7.20 Uhr, für die Aufklärung des Sachverhaltes benötigt die Polizei nun aber Hilfe und bittet Zeugen und Beteiligte, sich zu melden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Sachsenring / Haart. Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. Er befuhr ordnungsgemäß den Radweg des Sachsenring in Richtung Holsatenring. An der Kreuzung zeigte die Ampel für ihn grünes Licht. Aus dem Sachsenring bog ein Pkw, vermutlich ein dunkelblauer Peugeot, nach links in den Haart ein. Dabei übersah der Fahrer offenbar den Rollerfahrer. Der Jugendliche bemerkte den heranfahrenden Pkw und konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich im Schulterbereich. Der Pkw setzte seine Fahrt Richtung Innenstadt fort, ohne anzuhalten. Ein Fußgänger sprach den Rollerfahrer noch an.

Der Verkehrsunfalldienst aus Neumünster sucht jetzt sowohl den Pkw-Fahrer als auch den Fußgänger. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451336 oder an die 110.

