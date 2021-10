Fußball im Altkreis Neumünster : Robin Wüst und der SV Wasbek sind eine ernstzunehmende Gefahr

Der Verbandsligist und sein Angreifer sind wieder in der Spur. Jetzt wartet die SG Eckernförde/Fleckeby.

Wasbek | Nach dem katastrophalen Start mit fünf Niederlagen hintereinander (4:28 Tore) scheinen die Fußballer des SV Wasbek in der Verbandsliga Nord-Ost in die Saison gefunden zu haben. Es folgten drei Siege und der Sprung herunter von den beiden Abstiegsplätzen. Auch wenn es zuletzt wieder eine Niederlage zu verzeichnen gab, ist die Stimmung am Bahndamm aktuel...

