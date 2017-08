Einfelder See : Riesen-Zander biss an

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Das nennt man wohl Petri Heil. Am Sonntagabend zog Hobbyangler Hauke Plambeck auf dem Einfelder See in Höhe der Schanze einen Riesen-Zander in sein Boot. Das Prachtexemplar des Edelfisches ist 92 Zentimeter lang und bringt gute sieben Kilogramm auf die Waage.

Gegen 18.30 Uhr war Plambeck mit dem Boot rausgefahren, hatte Anker gelegt und dann die Angel mit dem Drillingshaken und Stahlvorfach ausgeworfen. Gegen 20 Uhr biss der Raubfisch an, und nach etwa 20 Minuten war der Kampf entschieden.

„Den Haken beißt kein Fisch ab, und die Angelschnur hielt zum Glück auch“, sagte der Einfelder Plambeck. Er ist seit 37 Jahren Mitglied im Angelsportverein Schierensee. „Schon mein Vater war da Mitglied“, sagte Plambeck, der seit 33 Jahren bei der zur Nagel-Gruppe gehörenden Firma Refood arbeitet.

Für die Zubereitung des schmackhaften Fisches ist Plambecks Frau Marita (49) zuständig. „Das Filet wird schön eingepfeffert, gesalzen, durch Ei gezogen und dann paniert. Wenn das Zanderfilet dann goldbraun in Öl ausgebacken ist, schmeckt das besser als jedes Schweineschnitzel“, sagt sie und schätzt: „Das reicht bestimmt für acht Mahlzeiten. Dazu gibt es Gurkensalat und Kartoffel-Püree.“

Hauke Plambeck bezeichnete die Wasserqualität im Einfelder See als top. „Sonst gäbe es nicht eine solche Vielfalt an Fischen“, sagte er. Dort leben auch Aal, Hecht, Schleie, Brasse, Karpfen, Plötze, Rotauge sowie Barsch. Plambecks größter Fang im Einfelder See war dieser Zander allerdings nicht. Im vergangenen Jahr ging ihm dort ein Mords-Hecht von 1,15 Metern Länge an die Angel.

von Rolf Ziehm

erstellt am 08.Aug.2017 | 08:30 Uhr