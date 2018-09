Neumünster : Riesen-Sonnenblume

In Tungendorf steht eine 3,80 Meter hohe Sonneblume.

von Rolf Ziehm

12. September 2018, 17:00 Uhr

Neumünster | Albert Lorenzen (77) aus der Straße Langjähren hat ein Prachtexemplar von einer Sonnenblume in seinem Vorgarten. Die vielblütige Pflanze misst stolze 3,80 Meter und hat sich selbst – vermutlich vom nahen Vogelhaus aus – ausgesät und wurde eher per Zufall durch den Rasensprenger bewässert. Mit Wasser kennt sich Lorenzen aus, schließlich leitete der Tungendorfer mehr als 30 Jahre lang das Wasserwerk am Brüningsweg.