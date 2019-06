Ricklinger Bürgerschützen : Rickling hat eine neue Königsfamilie

Die Ricklinger Bürgerschützen von 1956 haben eine neue Königsfamilie. Sonnabend beim großen Schützenball wurden die Majestäten feierlich bekannt gegeben.

von shz.de

10. Juni 2019, 14:38 Uhr

Anke Müller ist nun bereits zum dritten Mal Schützenkönigin, Benjamin Schmidt hat sich den Titel zum vierten Mal erschossen.

Volkskönig ist Dennis Göttsche und beim Nachwuchs legte Felix Müller (10) am besten an. Im Vorjahr bildete sie noch mit ihrem Ehemann das Königspaar, nun wurde Daniela Schmidt erste Zofe, ihre Stellvertretung übernimmt Sonja Backeberg. Die Würde des ersten Ritters erschoss sich André Backeberg, zweiter Ritter wurde Jürgen Müller.

Das Besondere beim Königsschießen der Ricklinger Bürgerschützen erklärte die erste Vereinsvorsitzende und neue Königin Anke Müller (54): „Es ist reine Glückssache. Auf die Zielscheibe setzt der alte König im Geheimen einen roten Punkt. Die Scheibe wird mit einer zweiten abgedeckt, auf die die Schützen schießen. Jeder hat nur einen Schuss. Wer am nächsten dran ist, wird König.“

Das Königsschießen fand bereits am 1. Juni in den Vereinsräumen der Bürgerschützen am Rugenberg statt. Beim Schützenball, zu dem rund 110 Gäste aus der Gemeinde und dem Umland kamen, ist die Proklamation der Königsfamilie immer der Höhepunkt. In diesem Jahr durfte Daniela Schmidt (38) die feierliche Handlung übernehmen: „Ich bin von Kindesbeinen an bei den Schützen dabei und habe früher immer mit Aufregung verfolgt, wie Erwin Gessner die Könige proklamiert hat. Er hat 26 Jahre Vereinsarbeit geleistet und ist nun unser Ehrenvorsitzender.“

Vor dem Ball gab es am Freitagabend wie jedes Jahr den Eröffnungsmarsch. Angeführt vom Spielmannszug Traventhal marschierten 40 Ricklinger Schützen und der Bürgermeister Keno Jantzen zum Altenpflegeheim Johannes-Voigt-Haus.



Beim Pokalschießen der Schützenvereine und Betriebsmannschaften gewannen: Luftgewehr Damen:

Gut Schuss Ruhwinkel (624,4 Ringe) / Luftgewehr Herren: Gut Schuss Ruhwinkel (623,5) / Einzel: Gert Sitz (198,7) /Die Sieger beim Pokalschießen der Vereine und Betriebe: Luftgewehr Damen: LV Verwaltung (434,4) / Kleinkalibergewehr Damen: Vogelschießer Fehrenbötel (364) /Luftgewehr Herren: Einzel: Jan Harder (146,1) /Mannschaft: Die Knalltüten (457,4) / Kleinkaliber Herren: Einzel: Jan Harder (126) / Mannschaft: Die Knalltüten (388)