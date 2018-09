von Hannes Harding

07. September 2018, 16:04 Uhr

Eine Hochschule in Neumünster gab es bereits. Im Jahr 1985 war in Flensburg und Neumünster die Nordische Universität gegründet worden. Sie musste allerdings schon im Jahr 1989 aufgrund mangelnder Liquidität wieder geschlossen werden. Es war die dritte private Uni-Gründung in Deutschland. „Die richtige Idee zur falschen Zeit“, sagt Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras heute. Aus der Technischen Fakultät der Nordischen Universität ging die Hightech-Firma Nutech hervor, die bis heute am Ilsahl ihren Sitz hat.