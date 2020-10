Wochenbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde : Richtig verhalten – trotzdem infiziert

Die Zahl der Corona-Kranken in Bordesholm ist rückläufig.

von Sabine Sopha

16. Oktober 2020, 16:18 Uhr

Rendsburg | Zufriedenheit beim den Mitarbeitern des Corona-Lageszentrums der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde. „Mit einem Inzidenzwert von 7,1 stehen wir im Vergleich zu anderen Kreisen oder auch bundesweit wunderbar da“, erklärte Nina Fiedler (Leitung Fachbereich Zentrale Dienste) am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Lagezentrums in Rendsburg. Denn: Die Inzidenz der letzten sieben Tage ist deutschlandweit auf 34,1 Fälle pro 100.000 Einwohner angestiegen, erklärt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seiner jüngsten Mitteilung. Auch in Bordesholm/Wattenbek hat sich die Zahl der Fälle reduziert.

So waren im Kreis in der Zeit vom 9. bis 15. Oktober zwar 18 Neuinfektionen zu verzeichnen, 13 davon aber allein in Bordesholm. „Es handelt sich ansonsten um lokale Einzelfälle, bei denen sich die Infektion überwiegend auf Kontakte zu Arbeitskollegen oder Freunden und Familie außerhalb des Kreises zurückführen lassen“, heißt es im Bericht.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Bereich Bordesholm und Wattenbek ist seit Donnerstag weiter zurückgegangen: von 15 auf 13 Infizierte. Am Freitag waren noch ein Wattenbeker und 12 Bordesholmer erkrankt.

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung waren in der vergangenen Woche mit Unterstützung des Ordnungsamtes Bordesholm in dem Ort unterwegs. Sie überprüften, ob sich die Bürger an die Verpflichtung hielten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Es gab nur sehr wenige Bürgerinnen und Bürger, die der Verpflichtung nicht nachgekommen sind“, so Fiedler. „Die Wenigen, die angesprochen werden mussten, setzten die Vorgabe umgehend um.“

Aber auch hinter den Kulissen waren die Mitarbeiter des Kreises aktiv: „Die Kontaktverfolgung läuft auf Hochtouren“, hieß es zu den Bordesholmer Fällen. Die Erkenntnis: „Das Kerngeschehen lag außerhalb des Kreises“, erklärt Nina Fiedler. Antonia Burgmann vom Lageszentrum ergänzt: „Die Kontaktermittlung hat deutlich gezeigt, dass das Virus vor allem bei Treffen und Feiern im Freundes- und Familienkreis und durch die Teilnahme an Veranstaltungen verbreitet wird.“ Dabei hätten sich die Beteiligten aber immer corona-konform verhalten, betonen die Kreis-Mitarbeiterinnen. „Es war eine unglückliche Konstellation.“ Manchmal sei ein Familienmitglied infiziert und die übrigen würden sich nicht anstecken. Manchmal genügt ein Infizierter und alle anderen stecken sich trotz Vorsichtsmaßnahmen an. Aus dieser Erfahrung heraus betont Fiedler: „Wir müssen über die Regeln hinaus vorsichtig sein!“

Weiterhin wurden in dieser Woche sieben Gastronomiebetriebe kontrolliert. „Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Hygienekonzepte und mangelnder Kontaktdatenermittlung eingeleitet“, so Burgmann.

Die Bilanz am 15. Oktober um 17 Uhr: Bislang gab es im Kreis insgesamt 404 Infizierte, davon 353 Genesene und 14 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2). Es gab 37 akut mit dem Virus infizierte Personen, davon befindet sich drei Personen in klinischer Behandlung und 167 Menschen sind in Absonderung.