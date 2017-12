Boostedt : Richtfest an der Twiete

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Boostedt | Es geht voran am Anbau der Amtsverwaltung in Boostedt: Seit gestern baumelt eine Richtkrone am zweigeschossigen Erweiterungsbau an der Twiete.

Auf der ersten und zweiten Etage werden auf insgesamt rund 160 Quadratmetern sieben Büroräume geschaffen. So kann die Raumsituation entzerrt werden. „Teilweise hatten wir eine dreifache Belegung in den Büros“, erklärte Sven Plucas, leitender Verwaltungsbeamter.

Die Personalabteilung aus der Ricklinger Außenstelle wird nach Boostedt ziehen, und auch das Ordnungsamt wird zusammen geführt. „Die Außenstelle in Rickling bleibt aber bestehen“, sagte Sven Plucas. In Boostedt bekommt der Bürgermeister nun auch ein eigenes Büro, und die Polizeistation zieht um ins rund 42 Quadratmeter große Erdgeschoss des Anbaus. Die Polizei wird künftig einen eigenen Eingang haben. Um den aktuellen Brandschutzvorgaben zu entsprechen, gibt es nun eine Außentreppe als zweiten Fluchtweg.

Die Kosten für den Anbau belaufen sich auf rund 635 000 Euro. Bezugsfertig sind die neuen Räume voraussichtlich im zweiten Quartal 2018.

Das Amt Boostedt-Rickling verwaltet sechs Gemeinden.