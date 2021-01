Daldorf : Rentner schlägt Einbrecher in die Flucht

Lautes Rufen vertrieb die Täter. Die Polizei sucht Zeugen.

von Susanne Otto

13. Januar 2021, 14:30 Uhr

Daldorf | Daldorf In der Bornhöveder Landstraße in Daldorf wurde versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Die Tat ereignete sich am Dienstag. Gegen 17 Uhr vernahm ein Rentner untypische Geräusche an seiner Terrassentür und schlug vermutlich durch lautes Rufen die Täter in die Flucht.

Wer hat Verdächtiges gehört?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101/2020 entgegen.